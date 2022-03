Czym są rakietowe systemy minowania wykorzystywane przez Rosję w Ukrainie?

Wedle najnowszych doniesień z frontu, Rosja w regionie Charkowa zaczęła wykorzystywać swoje rakietowe systemy minowania ISDM Zemledeliye. Nagranie z momentu „ostrzału” rzeczywiście to potwierdza i co ciekawe, w Polsce dążymy obecnie do opracowania czegoś podobnego, bo systemu Baobab-K.

Rosyjskie rakietowe systemy minowania ISDM wykorzystywane w wojnie na Ukrainie. Publicznie pokazano je w 2020 roku

Samo wykorzystanie ISDM przez Rosję jest czymś „wielkim” ze względu na nowoczesność tego uzbrojenia. W praktyce przyjmuje postać mobilnego rakietowego systemu minowania opartego na podwoziu ciężarówki wojskowej Kamaz 6560 8×8, na którym zamontowano miotacz min.

Kharkiv region, Russian forces reportedly used the rocket mining system “Земледелие”



Utilizes rockets to deploy a mine payload at distance. pic.twitter.com/O2lrAsiD5h — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 26, 2022

Nie jest to byle jaki miotacz, a 50-lufowy wielokrotny system sprowadzający się do dwóch bloków z pięcioma rzędami wyrzutni rurowych. Każda z nich wystrzeliwuje jedną 122-mm rakietę na paliwo stałe, w których to znajdują się miny lądowe wszelakiego rodzaju.

Te spadają na z góry określone terytorium określone bezpośrednio na elektronicznej mapie i pozwalają szybko zaminować rozległe tereny sporne. Sam atak przeprowadza się z wnętrza kabiny, w której ma znajdować się zaawansowany skomputeryzowany system startowy o dużym poziomie automatyzacji.

Finalnie można powiedzieć, że rosyjskie rakietowe systemy minowania ISDM są czymś w rodzaju bomb kasetowych. Tyle że w pociskach nie znajduje się subamunicja, która wybucha natychmiastowo, a ładunki wybuchowe reagujące na nacisk lub sam ruch z racji posiadania czujników zbliżeniowych.