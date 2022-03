Prawie półwieczne rosyjskie pociski w Ukrainie. Co potrafi Ch-31 w swojej przeciwradarowej wersji Ch-31P?

Wojna w Ukrainie pokazała Rosję z nietypowej perspektywy, pokazując państwo nie o niebywałej militarnej potędze popartej nie tylko ilością, ale też zaawansowaniem. Czy określenie Rosji mianem „kolosa na glinianych nogach” obecnie ma sens? Może. Potwierdzeniem tego wydaje się fakt, że państwo wykorzystuje obecnie w Ukrainie przeciwradarową wersję Ch-31 (Ch-31P), czyli pocisku mającego prawie pół wieku na karku.

Ch-31 stosowany w Ukrainie to mający uderzać przede wszystkim w radary Ch-31P

Rosyjskie pociski rakietowe powietrze-ziemia Ch-31, to przykład sprzętu, którego historia sięga 1982 roku. Wtedy bowiem go opracowano, aby w 1988 roku wprowadzić na służbę w m.in. Rosji i utrzymywać po dziś dzień w wersji Ch-31A (przeciwokrętowej na służbie od 1989 roku) oraz właśnie Ch-31P (na służbie od 1988 roku). Oba pociski stosuje się obecnie jednak nie dlatego, że są takie świetne, a z przymusu, bo Rosja zwyczajnie nie zadbała o ich zastąpienie, a nawet unowocześnienie.

W ciągu ostatnich 10 lat rosyjski przemysł wojskowy mimo swojej determinacji do znalezienia następcy tych pocisków, musiał pozostawić plany na papierze i tym samym wkroczyć na wojnę w Ukrainie ze zdecydowanie przestarzałym nawet jak na standardy wojskowe sprzętem. Nie oznacza to jednak, że jest zupełnie bezużyteczny, bo odpowiednio wykorzystane pociski Ch-31P i tak mogą wyrządzić sporo szkód. Dzięki swojemu systemowi naprowadzania najpierw kierują się na cel z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej, aby później przejść na swój pasywny radar, który kieruje Ch-31P dokładnie na anteny wroga.

W tym konkretnym przypadku mowa o wersji Ch-31P, czyli tej przeciwradarowej. Ich wykorzystanie potwierdzono zarówno w jednym z materiałów rosyjskiego wojska, które „pochwaliło się” myśliwcem Su-35 z dwoma przytroczonymi pociskami Ch-31P. Dodatkowo widziano Su-34 z tymi pociskami na Białorusi i wreszcie ich pozostałości w Ukrainie, które w większości przypadków zostały zestrzelone przez systemy obrony powietrznej.

Te konkretne pociski mają konwencjonalny kształt, skrzydła w kształcie krzyża i powierzchnie sterowe z tytanu. Ważą 600 kilogramów, uderzają w cele swoją 87-kilogramową głowicą, rozpędzają się do czterech rzędów prędkości dźwięku (ponad Mach 4) i są w stanie pokonać do 110 kilometrów. Te możliwości zawdzięczają dwustopniowemu napędowi odrzutowemu. Jej pierwszy stopień na paliwo stałe w ogonie rozpędza rakietę do prędkości 1,8 Macha, a następnie jest odrzucany i wtedy do gry wkracza silnik ramjet uzyskany za sprawą pustego kadłuba, który staje się komorą spalania.