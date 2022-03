Rosyjskie pojazdy opancerzone drewnem. Rosjanie w Ukrainie bawią się w europejską wersję Mad Maxa

Wojna potrzebą wynalazku? Wygląda na to, że w Ukrainie najeźdźcy walczący w imieniu Władimira Putina, zaczęli w desperacki sposób chronić swoje życia i sprzęty w obawie przed zasadzkami. Problem w tym, że tak jak historia zna przykłady „Mad Maxowego” wzbogacania opancerzenia pojazdów, tak zwykle w grę wchodziły blachy i kawały stali, a tu proszę – w Ukrainie walczą Rosyjskie pojazdy opancerzone drewnem, z workami piachu i nawet z prowizorycznymi baldachimami.

Inwazja pod Mad Maxowemu, czyli rosyjskie pojazdy opancerzone drewnem

Tak jak w świecie Mad Maxa pojazdy były w dużej mierze zlepkiem złomu uzupełnionego całą masą dziwacznych elementów, tak teraz Rosjanie postępują podobnie z własnym sprzętem, choć w mniej szalony sposób. W mediach społecznościowych pojawiła się masa zdjęć, ukazująca desperację atakujących Ukrainę, którzy zaczęli obijać swoje pojazdy nawet drewnem.

Każdy z pomysłów wydaje się być bardziej szalony od poprzedniego i tak możemy obejrzeć „ścianę drewna” z brzozowych pieńków na froncie transportera, którą wieńczy dumnie deska. Kto wie, może to sztacheta z płotu pobliskiego gospodarstwa domowego, jeszcze bardziej utrzymująca swojski akcent konfliktu w bądź, co bądź nierzadko wiejskim terenie?

Znajdziemy też zdjęcia przedstawiające przykłady mniej „opancerzonych” (odrewnianionych?) pojazdów, które w mniejszym stopniu starają się zasłonić przede wszystkim kabinę z kierowcą. To, co łączy te dwa powyższe pojazdy transportowe, to dumnie nakreślone znaki, po których Rosjanie identyfikują swoje siły (tutaj wielkie „V”).

W praktyce takie osłony powinny do pewnego stopnia poradzić sobie z ostrzałem ręczną bronią palną małego kalibru, nie dopuszczając pocisków do kluczowej dla pojazdu chłodnicy. W momencie uderzenia w nie koktajlu mołotowa sprawa może potoczyć się zdecydowanie nie po myśli Rosjan, którzy lubują się też we wrzucaniu worków wypełnionych piaskiem na pancerz czołgu.

Jednak te dodatkowe środki ochrony nie ograniczają się do transportowców, które odpowiadają za zapewnianie żołnierzom na froncie zapasów. Widać też przykłady stosowania log drewna na czołgach, a nawet robienia w listewek „baldachimu” dla wieży czołgu, co może mieć sens przy ataku pocisku Javelin lub NLAW, atakujących przecież „z góry”. Taki baldachim może spowodować wcześniejszą eksplozję pocisku, niwecząc jego zdolność do niszczenia pancerza.