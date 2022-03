Tornado-U i radar 1L261 w rękach Ukrainy. Radar wskazywał Rosjanom ukraińskie pozycje, ale przestał, bo został przejęty

Ukraina po przejęciu rosyjskiego systemu walki elektronicznej Krasukha-4 zaskoczyła świat ponownie. W ciągu ostatnich dni ukraińskie wojska zdołały przejąć zarówno nowoczesny ciężki transportowiec wojskowy Ural-63704-0011, jak i radar 1L261, który wcześniej kierował agresora na stanowiska obrońców.

Ural-63704, czyli Tornado-U przejęty przez Ukraińców

W przypadku najnowszego wariantu kultowych rosyjskich ciężarówek z serii Ural, mowa o przejęciu aż dwóch egzemplarzy Ural-63704-0011 w świetnym stanie w północno-wschodnim obwodzie czernihowskim. Te ciężarówki występują szerzej pod nazwą Tornado-U i względem swoich poprzedników jest większa (mierzy 9,85 x 2,25 x 3,35 metra) i potrafi znacznie więcej, bazując na trzyosiowym podwoziu z płaskim nadwoziem. Dzięki 400-mm prześwitowi i zabezpieczeniom jest w stanie pokonać nawet 180-cm brody.

Czytaj też: Rosyjski Jantar – dlaczego świat boi się tego „badawczego” statku Rosjan?

Tornado-U produkowany od 2016 roku jest przeznaczony do transportu broni, sprzętu wojskowego i ładunków oraz do holowania naczep transportowych czy wszelkiego rodzaju sprzętu bojowego. Jego masa całkowita wynosi do 30 ton, a ładowność sięga 16 tonom, podczas gdy sam napęd 6×6 sprowadza się do 440-konnego sześciocylindrowego wysokoprężnego silnika rzędowego, rozpędzającego pojazd do 100 km/h na drogach. Zasięg na jednym tankowaniu wynosi z kolei do 1000 km.

Radar 1L261 pozwalał Rosjanom wykrywać konkretne ukraińskie pozycje, ale przestał

Wedle analityków Siły Zbrojne Ukrainy przechwyciły rosyjski mobilny radar przeciwbateryjny 1L261 systemu 1L260 Zoopark-1M. Jest przeznaczony do wykrywania pozycji osadzonej artylerią, haubicami, moździerzami, a nawet stanowisk startowych dla pocisków balistycznych, więc pozwala na szybkie skontrowanie przeciwnika z wykorzystaniem własnej artylerii czy uderzenia z powietrza. Po jednorazowym rozstawieniu, któe ma trwać tylko 5 minut, może ponoć działać przez ponad osiem godzin.

I disagree personally.



To me it looks like a 1L261 (1Л261) radar vehicle of a 1L260 Zoopark-1M (1Л260 "Зоопарк-1М") counter-battery radar complex, or possibly a variant thereof. https://t.co/cTfhoEYh5N pic.twitter.com/Dln5BXe6F6 — Kemal (@kemal_115) March 26, 2022

Czytaj też: Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalny balistyczny pocisk Hwasong-17 w Hollywoodzkim stylu

Z tego co wiadomo, radar 1L261 radzi sobie ze środkami zakłócającymi jego działanie i wykrywa pociski artyleryjskie w odległości 23 lub 27 km dla kolejno 155- i 203-mm pocisku artyleryjskiego. Lepiej radzi sobie z pociskami rakietowymi, bo wykrywa je już w odległości 32-45 km, a pociski balistyczne typu ATACMS w odległości do 65 km. Może jednocześnie śledzić do 12 celów w sektorze od 2,5 do 90 stopni.