Dozbrojenie Ukrainy osiągnęło niewiarygodny poziom. Nie uwierzycie, ile przeciwpancernych systemów przypada na jeden rosyjski czołg

Rosyjskie czołgi nie mogą czuć się bezpiecznie. Pisząc to nie mam na myśli zarówno ukraińskich traktorzystów, jak i uziemiających oddziały pancerne braków paliwa, które ośmieszają Rosję, a samą broń, bo według najnowszych informacji dozbrojenie Ukrainy osiągnęło niewiarygodny poziom. Tak niewiarygodny, że zapewne nie zgadniecie, a nawet nie uwierzycie, ile przeciwpancernych systemów obrońców przypada na jeden rosyjski czołg.

Według najnowszych informacji dozbrojenie Ukrainy powiodło się zwłaszcza na poletku broni przeciwpancernej. Aż 10 systemów na jeden rosyjski czołg

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, wziął udział w opublikowanym w niedziele wywiadzie dla stacji CNN, w którym to wyjawił informacje na temat stanu wyposażenia Ukrainy. Według niego, a raczej informacji, do których ma dostęp, ukraińskie wojska posiadają już teraz, albo wkrótce będą posiadać „ponad 10 systemów przeciwpancernych na jeden rosyjski czołg”.

Niestety dokładnych liczb nie znamy i trudno tak naprawdę przedsięwziąć jakiekolwiek szacunki ze względu na to, że nie znamy natury tego stwierdzenia. Równie dobrze może obejmować ogólną liczbę rosyjskich czołgów, jak i tych, które są wyłącznie gotowe do służby lub przygotowane do najechania Ukrainy. Pewne jest jednak, że liczby idą nie w tysiące, a dziesiątki tysięcy i obejmują zaawansowane systemy pokroju NLAW, czy Javelin oraz zwyczajne ręczne granatniki pokroju M72, czy Panzerfaust 3.

Siły ukraińskie mają szeroki dostęp nie tylko do broni przeciwpancernej jako takiej, ale też do wielu ich rodzajów. W gruncie rzeczy w ich rękach znajduje się masa zagranicznego sprzętu, który znacząco uzupełnia ten produkowany lokalnie pokroju zestawów Stugna oraz ich wersji eksportowej Skif obok starszych 9M111 Fagot.