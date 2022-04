Niemieckie działa Gepard dla Ukrainy. Amunicji zabrakło, ale Brazylia ma na to odpowiedź

Niespełna kilkanaście godzin temu świat obiegła informacja, że Niemcy zmienią swoje nastawienie do zbrojenia Ukrainy i zamiast decydować się na półśrodki, zapewnią obrońcom solidny ciężki sprzęt w liczbie 50 egzemplarzy. Niemieckie działa Gepard dla Ukrainy to ważny zwrot w prowadzonej przez Berlin polityce, choć nadal bardzo dziwny, zważywszy na kwestię amunicji do tych dział.

Niemieckie działa Gepard dla Ukrainy, a amunicja do nich od Brazylii?

Niemcy w swojej strategii wspierania Ukrainy przechodzą każde inne oficjalnie sojusznicze państwo, ale powoli wydaje się to zmieniać pod naciskiem opinii publicznej oraz innych krajów. Niemieckie działa Gepard dla Ukrainy początkowo wydawały się świetną wieścią w ogólnym rozrachunku, ale szybko okazało się, że nawet jeśli już trafią na front, to… bez amunicji. To wywołało oburzenie w sieci, które podkreśliły słowa ambasadora Ukrainy w Niemczech, Andrija Melnyka.

Czytaj też: Obejrzyjcie ukraiński poradnik korzystania z zestawów Martlet i udane zestrzelenie rosyjskiego drona

Jednak tak się składa, że z samobieżnych dział Gepard korzystała lub nadal korzysta Belgia, Rumunia, Chile, czy Holandia, więc obecne ponoć w arsenale Niemiec 23000 pocisków do tych dział nie będzie musiało wyjeżdżać z magazynu Bundeswehry (gdyby plan objąłby również to). Potwierdziło to dzisiejsze ogłoszenie Brazylii, która ogłosiła chęć sprzedaży aż 300000 sztuk amunicji do Gepardów dla Ukrainy

Czytaj też: Opisujemy bojowy dron Bayraktar Akinci, czyli dzieło ludzi stojących za słynnym Bayraktar TB2 w Ukrainie

Jeśli więc dobrze pójdzie, a to wcale nie jest pewne, jak to bywa z planami Niemiec i wsparciem Ukrainy, finalnie obrońcy mogą otrzymać 50 wyremontowanych dział i ponad 300000 amunicji do nich. Jest to o tyle ważne, że te działa dosłownie plują amunicją głównie cele powietrzne, ale też naziemne, jako że ich szybkostrzelność wynosi aż 1100 strzałów na minutę za sprawą ich pary przeciwlotniczych armat automatycznych Oerlikon KDA L/R04 35/90 kalibru 35 mm.

Czytaj też: Nawet 50 mln dolarów w piach. To kolejny zestrzelony rosyjski Su-34

Oczywiście ostrzał tego typu sprzętami nie obejmuje ciągłych serii, a szereg krótkich i zdecydowanie nie aż tak licznych z racji zapasu amunicji na poziomie 680 sztuk na pokładzie.