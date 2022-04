Nowy sprzęt w rękach Ukrainy. Co dostarczyła państwu Norwegia?

Dozbrajanie Ukrainy trwa w najlepsze i ma swoje efekty, bo tak jak jeszcze przed tygodniami Rosjanie docierali aż do Kijowa, tak teraz są sukcesywnie wypychani na własne tereny, choć przed ukraińskimi siłami jest jeszcze wiele do zrobienia. Dostawy muszą więc trwać nadal i jedne z najnowszych ogłosiła właśnie Norwegia, dzięki której nowy sprzęt w rękach Ukrainy znajdzie się już wkrótce.

Francuskie przeciwlotnicze systemy Mistral to nowy sprzęt w rękach Ukrainy od Norwegii

Obok niebywałego wsparcia zapewnianego przez USA, które ostatnio uzupełniono nowym pakietem o wartości 800 milionów dolarów, państwa znacznie bliżej trwającego konfliktu nie mają zamiaru oczekiwać bezczynnie. Może pomijając Francję, Niemcy i Węgry. Teraz to Norwegia należąca do NATO od 1949 roku (ale nie do Unii Europejskiej) ogłosiła zamiar wzmocnienia arsenału obrońców swoimi stosowanymi w wojsku systemami obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu.

Mowa dokładnie o systemach Mistral, które do tej pory były na użytku norweskiej marynarki, ale najpewniej już w dużej mierze przestały. Systemy najpewniej są już w drodze do Ukrainy, a ich wysłanie jest powiązane ze wcześniej zaplanowanym wycofaniem Mistral na rzecz nowszych systemów. To więc nie tak, że pod tym kątem norweskie służby pozostaną bezbronne.

Nie jest to jednak przejaw pozbywania się uzbrojenia i grania „tego dobrego”, bo według Norwegów Mistral są kawałem dobrego i skutecznego sprzętu, który z pewnością przyniesie ogromne korzyści Ukrainie. Tak przynajmniej stwierdził norweski minister obrony i trudno w to nie uwierzyć, bo systemy Mistral produkowane we Francji od 1989 roku służą obecnie w 37 państwach, do których dołączyło kolejne (Ukraina).

Norge har donert luftvernsystem til Ukraina.



Mistral luftvernsystem er et effektivt våpen som har blitt brukt i Sjøforsvaret, og som vil være til stor nytte for Ukraina, sier forsvarsminister @Bjornarildgram. https://t.co/YztJ04viPS #Ukraine — Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) April 20, 2022

Ukraina otrzyma finalnie około setki systemów Mistral, które dołączą do przekazanych wcześniej przez Norwegię 4000 granatników przeciwpancernych LAW 72. Przeznaczenie? Niszczenie wszystkiego tego, co lata w odległości do nawet 7 kilometrów, dzięki systemowi naprowadzania na podczerwień.