OPPO Find X5 Pro i OPPO Reno7 5G – co potrafią nowe smartfony OPPO ?

Nowe smartfony OPPO są już dostępne w sprzedaży. To OPPOFind X5 Pro oraz OPPOReno7 5G. Co potrafią nowe modele? Tego dowiecie się z naszego materiału.

Prezentacja OPPOFind X5 Pro i OPPOReno7 5G

O obu modelach pisaliśmy już sporo na łamach Chipa. OPPOReno 7 5G to kontynuacja popularnej w Polsce serii, która po małej ewolucji przed kilkoma laty stanowi dzisiaj pewny punkt wśród smartfonów z solidnej średniej półki.

OPPO Find X5 Pro to z kolei flagowiec z krwi i kości. Miałem okazję używać go przez jakiś czas i pod wieloma względami jest to najlepszy aparat w smartfonie, jaki obecnie znajdziecie na polskim rynku. A to tylko początek jego zalet.

Co potrafią oba smartfony? Tego dowiecie się z poniższego materiału przygotowanego przez Konrada.

Materiał powstał we współpracy z OPPO