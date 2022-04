Ukraińskie wojsko chce wymienić przeciwlotnicze systemy Buk na NASAMS w imię lepszej obrony powietrznej

Sowieckie systemy 9K37 Buk (zwane też SA-11 Gadfly) są przeznaczone do obrony wojsk polowych i celów logistycznych przed zagrożeniami z powietrza. Obejmuje to zwalczanie śmigłowców, samolotów taktycznych i strategicznych, rakiet manewrujących, czy nawet pocisków balistycznych. Korzysta z nich m.in. Rosja, Chiny i Ukraina, która jednak nie jest z tego zachwycona. Skąd te wnioski? Stąd, że ukraińskie wojsko chce wymienić rakietowe systemy Buk na NASAMS.

Zamiast sowieckiego sprzętu Ukraina chce postawić na nowoczesne dzieło Norwegów i Amerykanów, czyli wymienić przeciwlotnicze systemy Buk na NASAMS

W najnowszej wersji (9K37M3) system Buk jest w stanie zwalczać zagrożenia powietrzne latające z prędkością do 11000 km/h na średnim dystansie i pułapie, bo kolejno 2,5 do 70 km i od 0,015 do 35 km. Dokonuje tego z wykorzystaniem pocisku wystrzeliwanego z jednego z 12 kontenerów (po 6 kontenerów na 1 wyrzutnię) pocisk lecący z prędkością do 5600 km/h.

Skład NASAM 2

Wprawdzie nie brzmi to wcale tak, jak system o niskich możliwościach, ale Buk w starszej wersji M1 i tak wymaga wymiany, co potwierdził zastępca dowódcy Rakietowych Wojsk Przeciwlotniczych Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Andrijczuk. Ten wyjawił publicznie, że idealnym zastępstwem byłyby dla nich systemy NASAMS z pociskami AIM-120 AMRAAM. Odpowiada za nie norweska firma Kongsberg Defence & Aerospace, choć pociski rozwija amerykański Raytheon.

Mowa więc o znacznie nowszych systemach przeciwlotniczych, bo podczas gdy systemy Buk opracowano w 1979 roku, systemy NASAMS weszły na służbę w 1998 roku i w 2007 roku doczekały się ulepszenia do wersji drugiej, a w 2019 roku do wersji trzeciej. Są to zaawansowane systemy rakietowe ziemia-powietrze, które składają się z dwóch do czterech wyrzutni z towarzyszącymi im radarami. Każda z wyrzutni dzierży sześć zaawansowanych pocisków średniego zasięgu powietrze-powietrze Raytheon AIM-120, czyli AMRAAM.

Według producentów tych systemów „NASAMS zapewnia dostosowany do potrzeb krajów, najnowocześniejszy system obrony, który może zmaksymalizować ich zdolność do identyfikowania, atakowania i niszczenia wrogich samolotów, bezzałogowych statków powietrznych oraz nowych zagrożeń związanych z pociskami manewrującymi”. Cały system oparto o modułową, rozproszoną, otwartą architekturę sprzętową i programową, dzięki czemu NASAMS jest przygotowany na przyjęcie nowych technologii, możliwości i funkcji.