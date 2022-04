Rosjanie stracili kolejny myśliwiec Su-34. Dwa nagrania ukazują moment rozbicia

W sieci pojawiły się właśnie dwa najpewniej powiązane ze sobą nagrania, które ukazują ostatnie chwile z życia jednego z rosyjskich myśliwców. Na nagraniu trudno zidentyfikować, czy mowa o Su-34 czy Su-30 z racji ich ogromnego podobieństwa, ale jak poinformowało z czasem dowództwo operacyjne „Wschód”, to rzeczywiście Su-34, co oznacza ogromną stratę dla Rosji.

Kolejny myśliwiec Su-34 zestrzelony. Obejrzyjcie dwa nagrania, które to ukazują

Na samym początku rozwiejmy wątpliwości co do niepewności na temat tego, czy na nagraniu widzimy Su-34, czy Su-30. Poniżej możecie podejrzeć to, jak oba wymienione we wstępie myśliwce wyglądają, a fakt, że po zestrzeleniu katapultowało się z niego dwóch pilotów, jasno wskazuje właśnie na jedną z tych dwóch maszyn.

Czytaj też: UR-77 Meteoryt – tymi systemami Rosjanie niszczą ukraińskie obszary mieszkalne

Udostępnione z czasem informacje rozwiały jednak wszelkie wątpliwości i możemy mieć już pewność, że chodzi o Su-34, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych maszyn w rękach Rosji. Pierwsze nagranie ukazuje jego awarię (najpewniej jednego z silników po udanym trafieniu nieokreślonym pociskiem przeciwlotniczym:

Czytaj też: Po raz pierwszy dostrzeżono rosyjski czołg T-90M Proryw-3 w Ukrainie. Czym dokładnie jest?

A drugie już sam moment rozbicia w okolicy Bałaklija, czyli miejscowości w obwodzie charkowskim:

Зі збитого літака катапультувалися два російські пілоти. Можливо це був Су-30. pic.twitter.com/azl5CSOmBO — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 25, 2022

Finalnie incydent oraz szczegóły potwierdziło wspomniane dowództwo, podsyłając zdjęcie na dowód zniszczenia Su-34, ale nie wiemy, co stało się z samymi pilotami. Katapultowali się – to pewne, ale nie jest jasne czy zostali pojmani, czy udało im się trafić do „swoich” lub doczekać akcji ratunkowej.

To co jest pewne, to pewność kolejnej ogromnej straty po stronie rosyjskiej, jako że Su-34 jest jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców w rękach Rosji. Pisaliśmy o nim już wcześniej (jego szczegóły poznacie tutaj), wspominając, że produkcja Su-34 ciągle trwa i to nieprzerwanie od 2006 roku, a oprócz Rosji, mającej dostęp do 131 egzemplarzy (stan na 2021 rok), mają latać nimi również algierskie siły powietrzne na mocy kontraktu z 2021 roku.

Czytaj też: Obejrzyjcie jak ukraiński oddział zwalcza rosyjski czołg Javelinem

Dziś wiemy, że w konflikcie na Ukrainie zaangażowano przynajmniej siedem Su-34 (szacuje się jednak, że musiało być ich znacznie więcej) po kilku dniach od rozpoczęcia inwazji, kiedy plan szybkiego zajęcia kraju się nie udał. Potwierdzono też zestrzelenie siedmiu z nich przez ukraińskie siły (ten powyżej, to już ósmy).