Rosyjski BUK w rękach Ukrainy. Specjalsi przejęli osławiony przeciwlotniczy system

Dowiedzieliśmy się z profilu ukraińskich sił specjalnych na Facebooku, że sprzęt obrońców wzbogacił właśnie rosyjski BUK, czyli znany na cały świat przeciwlotniczy system. To swoją drogą kolejny raz, kiedy oficjalne profile ukraińskich służb chwalą się swoimi sukcesami na froncie, co powinno dać nam do myślenia, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywają media społecznościowe. Nie tylko zwiększają morale obrońców, ale też zapewniają nam wiadomości z pierwszej ręki z terenów, gdzie codziennie toczy się bój o niepodległość Ukrainy.

Oddziały specjalne Ukrainy przejęli rosyjski BUK, czyli system przeciwlotniczy

Najważniejsze w tym ogłoszeniu jest to, że przejęcie nie dotyczy wyłącznie samej wyrzutni pocisków Buk, ale praktycznie kompletnej baterii, która obejmuje samobieżną wyrzutnię z radarem (TELAR), osobny radar do wykrywania celów i pojazd przeładowujący. Do zestawu brakuje tylko stanowiska dowodzenia, które odbiera i przetwarza informacje o sytuacji powietrznej z szeregu sensorów i innych zautomatyzowanych systemów dowodzenia, aby na tej podstawie przydzielać cele do poszczególnych jednostek ogniowych.

Pewne jest jednak, że taka zdobycz zdecydowanie przyda się Ukrainie, bo sprzęty są nie tylko sprawne, ale też łatwe do wcielenia na służbę. Broniące się państwo posiada bowiem własne systemy Buk, więc dodanie kolejnej baterii do obecnego już oddziału przeciwlotniczego nie powinno być specjalnym wyzwaniem. Warto jednocześnie wspomnieć, że w grę wchodzi najpewniej nie najnowsza wersja tego systemu obrony przeciwlotniczej, czyli Buk-M3, a nieco starsza M2 (widać to po kilku znakach szczególnych pojazdów na zdjęciach).

Zdjęcie BUK-M2 dla porównania (via Army Recognition)

Bez względu na wersję, te systemy są przeznaczone do obrony wojsk polowych i instalacji logistycznych przed zagrożeniami z powietrza, co obejmuje śmigłowce, samoloty taktyczne i strategiczne, rakiety manewrujące, czy nawet pociski balistyczne. W najnowszej wersji (9K37M3) system zwalcza zagrożenia latające z prędkością do 11000 km/h na średnim dystansie i pułapie, bo kolejno 2,5 do 70 km i od 0,015 do 35 km, które przechwytuje wylatujący z jednego z 12 kontenerów (po 6 kontenerów na 1 wyrzutnię) pocisk lecący z prędkością do 5600 km/h.