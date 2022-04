Rosyjski ciężki miotacz ognia TOS-1A w rękach Ukrainy. Zwrot pocisków do właścicieli zapewne już w planach

Pewne jest, że do tej pory ukraińskie wojska przejęły lub zniszczyły przynajmniej pięć rosyjskich TOS-1A, ale wspomina się nawet o 8 egzemplarzach tej przerażającej broni na koncie odbiorców. Ci zyskali ostatnio kolejny rosyjski ciężki miotacz ognia TOS-1A i to nie byle jaki, bo nie tylko nie unieruchomiony (choć z małymi uszkodzeniami), ale też załadowany pociskami.

Rosja ma ponoć ~50 zestawów TOS-1A o wartości 7 mln dolarów każdy. Kolejny z nich jest już w rękach Ukrainy

Kilkanaście dni temu mogliśmy usłyszeć historię o pierwszym oficjalnym wykorzystaniu przejętej wyrzutni TOS-1A przez Ukraińców przeciwko Rosjanom. Wkrótce z pewnością będzie miało miejsce drugie jej wykorzystanie, jako że ukraińscy żołnierze natknęli się na porzucony przez wycofujących się Rosjan kompletny zestaw TOS-1A z załadowanymi już pociskami.

Northern Ukraine, a captured, fully loaded TOS-1

TOS-1A jako zmodyfikowany TOS-1 jest oficjalnie samobieżną wyrzutnią pocisków rakietowych kalibru 220 mm, która ma sporo wspólnego z czołgiem T-72, bo zapożyczyła jego nieco przerobione podwozie. Określa się go mianem ciężkiego miotacza ognia nie bez powodu, a z racji możliwości wykorzystania w nim pocisków termobarycznych o zasięgu 6 lub 10 kilometrów rażenia.

Nie są to więc zwyczajne pociski, a te o wyższym potencjale bojowym, które przed właściwym wybuchem rozpylają na danym obszarze materiały wybuchowe, aby zwiększyć swoją skuteczność. Tyczy się to zarówno niszczenia umocnień, jak i zabijania przez bardziej śmiercionośne etapy eksplozji. Więcej o tym przeczytacie w naszym artykule „Broń termobaryczna zwana też próżniową, czyli jak opracowano biedne atomówki”.

TOS-1A jest w stanie wystrzelić w ramach kilkunastosekundowej salwy wszystkie pociski ze swojej 24-prowadnicowej wyrzutni, którą ładuje się z wykorzystaniem rakiet transportowanych dwoma pojazdami TZM-T (po 12 rakiet każdy). Jedna taka salwa jest w stanie pokryć teren około 78408 metrów kwadratowych (198 na 396 metrów), równając go z ziemią, co zostało już wielokrotnie udowodnione czy to przy niszczeniu pól minowych, czy w Ukrainie.