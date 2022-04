Ukraina zniszczyła najważniejszy rosyjski okręt. Krążownik rakietowy Moskva płonie

Polska powinna wyciągać zeszyty i notować, bo Ukraina robi kawał dobrej roboty w obronie swojego wybrzeża, nie dopuszczając nadal agresora do desantu na pełną skalę. Wygląda na to, że nawet bez floty można odeprzeć tę wrogą i wyrządzić jej ogromne szkody, co miało już miejsce przed miesiącem (zniszczeniem Saratov) i teraz nabrało jeszcze większej wagi po tym, jak miał miejsce udany atak sił ukraińskich na krążownik rakietowy Moskva.

Ukraińskie siły uszkodziły flagowy krążownik rakietowy Moskva do tego stopnia, że załoga musiała zostać ewakuowana. To mówi samo za siebie o zakresie uszkodzeń

Tak oto Ukraina zniszczyła najważniejszy rosyjski okręt, choć na ten moment nie wiemy, jaki los czeka opustoszały na ten moment ponad 12000 tonowy okręt. To, co jest pewne, to przeprowadzenie udanego ataku przez ukraińskie siły, które jako pierwsze poinformowały o udanym trafieniu krążownika rakietowego Moskva w paskudnym momencie dla Rosjan.

W operujący na Morzu Czarnym krążownik Moskva miały uderzyć dwa pociski Neptun i według ukraińskich służb szybko po tym „stanął, płonął i stawiał czoła trwającemu w tym czasie sztormowi”. Nie musieliśmy czekać długo na reakcję ze strony Rosji, bo jakkolwiek dobrą propagandą władałby ten kraj, nie mógłby ot tak po prostu ukryć utraty swojego flagowego okrętu.

Dlatego też ministerstwo obrony Rosji poinformowało kilka godzin później (incydent miał miejsce w nocy z 13 na 14 kwietnia), że rzeczywiście doszło do eksplozji na pokładzie krążownika Moskva, która poważnie uszkodziła ten okręt. Ministerstwo potwierdziło też wybuch pożaru i ewakuację całej załogi, zaznaczając, że „bada już przyczyny pożaru”.

Flagowy okręt Floty Czarnomorskiej w postaci wspomnianego krążownika rakietowego Moskva operuje na wodach wokół wybrzeża Ukrainy od początku inwazji. Pozornie nie jest to jakkolwiek sensowne, bo to okręt stworzony specjalnie do niszczenia wrogich lotniskowców ze swoimi 16 naddźwiękowymi pociskami przeciwokrętowymi P-1000 Vulkan. Jego obecność na ukraińskich wodach zdradza obecność aż 64 pocisków obrony powietrznej S-300F, które do tej pory uzupełniały inne rosyjskie systemy ochrony powietrznej.