Następny rosyjski śmigłowiec Ka-52 za 15 mln dolarów zestrzelony. Wystarczyła „broń za 100$”

W niedzielę (17.04) ukraińscy żołnierze z 93. brygady Chołodny Jar pochwalili się zestrzeleniem maszyny za kilkanaście milionów dolarów z wykorzystaniem broni za zaledwie setkę dolarów. To małe ubarwienie rzeczywistości (wykorzystana broń jest znacznie droższa) podkreśla coraz większe doświadczenie ukraińskich żołnierzy w starciu z Rosjanami, którzy stracili właśnie kolejny podstawowy sprzęt szturmowy. Tak – ponownie w grę wchodzi rosyjski śmigłowiec Ka-52.

Igła wystarczyła, aby posłać rosyjski śmigłowiec Ka-52 do piachu

Rosyjskie zakłady wyprodukowały do tej pory 170 egzemplarzy śmigłowców Ka-52, z czego do tej pory ukraińskie siły zdołały zestrzelić spory procent z nich. Na ten moment z przestworzy zniknęło już z ich „pomocą” przynajmniej 12 (ten poniżej jest właśnie 12. egzemplarzem) tych zaawansowanych maszyn, na co mamy solidne dowody w postaci zdjęć czy nagrań.

O tym, czym dokładnie są śmigłowce szturmowe Ka-52 Aligator pisaliśmy już wcześniej, komentując do tej pory najciekawsze przypadki ich zestrzelenia. Ledwie wczoraj informowaliśmy Was o tym, co stało się z jedną z tych pierwszych zestrzelonych maszyn, a wcześniej o tym, jak to ukraińskie siły strąciły Ka-52 z przestworzy z wykorzystaniem przeciwpancernego pocisku Stugna-P.

Tym razem historia z kolejnym Ka-52 dotyczy jego zestrzelenia z „oszczędnością w tle”. Jeden z żołnierzy wspomnianej brygady zdecydował, że zamiast wykorzystywać na ten rosyjski śmigłowiec znacznie droższy i zaawansowany pocisk Stinger, postawi na starszą i bardzo prostą w działaniu radziecką wyrzutnię pocisków 9K38 Igła. Wprawdzie pierwszy wystrzelony pocisk wprowadziły w błąd flary, ale druga Igła ominęła systemy obrony Ka-52 i trafiła w kadłub. Wymieniona przez nich cena 100$ za jedną Igłę jest ubarwieniem rzeczywistości, bo oficjalnie te wyrzutnie kosztowały niegdyś od 60000 do 80000$.

Wrogie śmigłowce lądowały w nocy bardzo nisko. Krążyły nad naszymi pozycjami, nie dając nam nawet okazji do podniesienia głowy. A strzelec przeciwlotniczy oddelegowany do mojej jednostki wystrzelił w nich dwa pociski. Jeden jednak wpadł w pułapkę cieplną, a drugi zestrzelił Ka-52. [Śmigłowiec] spadł. Nieprzyjaciel próbował wlecieć na nasze pozycje samolotami i wystrzelić pociski, ale ataki wroga zakończyły się niepowodzeniem – czytamy w informacjach podanych przez ukraińskich obrońców.

Ka-52, to przykład ciężkich rosyjskich śmigłowców szturmowych, które mogą wykonywać zadania zwiadowczo-szturmowe. Podczas nich mogą niszczyć wykryte cele swoim bogatym arsenałem, który obejmuje nie tylko główne działko 2A42 30 mm, ale też pociski i bomby o łącznej wadze do 2000 kg za sprawą sześciu punktów montażowych na dodatkowe uzbrojenie (po 3 z lewej i prawej strony).