Rosyjskie BMP-1AM Basurmanin już na froncie. To najnowsza odmiana bojowego wozu piechoty

Rosji kończy się sprzęt, którego przygotowała na poczet inwazji na Ukrainę. Potwierdził to ostatnio fakt, że agresor zaczął wykorzystywać w zupełnie bezmyślny sposób pociski przeciwokrętowe w roli tradycyjnych pocisków manewrujących do niszczenia celów na lądzie, a teraz to, że na froncie pojawiają się zupełnie nowe sprzęty. Tym razem przeciwko ukraińskim siłom zbrojnym skierowano niewidziane do tej pory w konflikcie rosyjskie BMP-1AM Basurmanin – najnowsze wozy bojowe.

Najnowszy bojowy wóz piechoty Rosji trafia na Ukrainę. To BMP-1AM Basurmanin, który do tej pory trafiał do nowych jednostek stacjonujących na granicy z Kazachstanem lub Mongolią

„Najnowsza wersja” sprzętu bojowego brzmi dumnie… ale kiedy do czynienia mamy ze sprzętem rosyjskim, zawsze musimy brać je z przymrużeniem oka (patrz: rosyjski myśliwiec Su-57 na ukraińskim niebie potwierdza kolejną nieudolność agresora). BMP-1AM Basurmanin nie jest bowiem aż tak dalece zakrojoną modyfikacją podstawowych BMP-1, a jedynie skupiającą się na jego uzbrojeniu. To oczywiście dużo, ale nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem przeżywalności załogi w chwili bezpośredniej konfrontacji.

Trzeba jednak przyznać, że do tych konfrontacji będzie dochodzić rzadziej, bo BMP-1AM Basurmanin w ramach swojej modernizacji niskim kosztem doczekał się zastąpienia starej wieży i armaty czymś zupełnie nowym. Zamiast archaicznej wieży z armatą 2A28Grom 73 mm, te nowe BWP dzierżą bezzałogowy moduł bojowy BPPU-1.

Ten nowy moduł jest uzbrojony w stabilizowaną 30-mm armatę automatyczną 2A72 i sprzężony z nią 7,62 mm karabin maszynowy PKTM. Poza tym ten nowy moduł uzbrojenia umożliwia operowanie zarówno w świetle dnia, jak i mroku nocy, dzięki termowizji i systemowi automatycznego śledzenia celów (przyrząd celowniczy TKN-4GA-01).

Z nowym uzbrojeniem załoga BMP-1AM Basurmanin może zwalczać zarówno pojazdy, jak i oddziały piechoty na odległościach nie kilkuset metrów, a całych 2,5 km. Wszystko to przy zachowaniu zdolności pływania oraz osiągów pojazdów, co nie jest jednak ostatnimi modyfikacjami, bo Rosjanie postarali się też w tej wersji o nową radiostację, system nawigacji oraz silnik UTD-20S1.