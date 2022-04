Rosyjskie czołgi ostrzelane działkiem kalibru 30 mm pojazdu BTR-4 na nagraniu

W jakim stopniu czołgi, czyli kilkudziesięciotonowe kawały stali są wytrzymałe? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowszy materiał opublikowany na Twitterze, na którym możemy obejrzeć dwa rosyjskie czołgi ostrzelane działkiem kalibru 30 mm pojazdu BTR-4E (zdjęcie powyżej).

Pułk Azov na nagraniu. Rosyjskie czołgi ostrzelane działkiem kalibru 30 mm zdecydowanie już z tego nie wyjdą

Nagranie przedstawia w akcji Pułk Azov, który zdołał znaleźć się za dwoma rosyjskimi czołgami T-72 swoim kołowym transporterem opancerzonym i posłać w ich stronę kilka strzałów z pokładowego automatycznego działka 30 mm. To jest częścią opancerzonego transportera kołowego BTR-4E, który w najnowszej wersji korzysta z wieży BM-7 Parus z zamontowaną armatą automatyczną ZTN-1 lub 2A72.

‼️ Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов" pic.twitter.com/pYxxcvKdoZ — АЗОВ (@Polk_Azov) April 7, 2022

W praktyce ta 30 mm armata jest w stanie strzelać 300 pociskami na minutę na odległość do 4000 metrów przeciwko celom lądowym, czy 2000 metrom przeciwko celom latającym. Posiada również dwustronny system zasilania z 300 nabojami, które są gotowe do natychmiastowego użycia i najwyraźniej są bardzo, ale to bardzo skuteczne przeciwko celom opancerzonym.

Na nagraniu powyżej kilka celnych strzałów w rosyjskie czołgi T-72 spowodowało zapalanie się jednego (przy tym jest już krótka droga do wybuchu automatycznego systemu ładującego główne działo) oraz uszkodzenie drugiego. Niestety nie wiemy, czy w tej potyczce z zaskoczenia (ostrzał miał miejsce „z tyłu”) oba rosyjskie czołgi zostały zniszczone od razu i nie zdołały odpowiedzieć własnym ogniem, czy może stosownie zareagowały na ukraiński transporter.

Pewne jest, że jeden z nich zdołał odjechać na kilkanaście metrów przed tym, jak wideo się kończy. Poniżej możecie z kolei obejrzeć ostrzał z tego samego działka rosyjski transporter BTR-82A, który już zdecydowanie nie pojedzie dalej.