SpaceX skontrowało rosyjskie próby zakłócenia Starlinków. Pentagon obserwuje i notuje

Od dłuższego czasu wspominamy o tym, jak w dzisiejszych działaniach wojennych ważny jest element wojny elektromagnetycznej, kiedy urządzenia stosowane na froncie stały się w ubiegłych dekadach jeszcze bardziej uzależnione od nowoczesnej technologii oraz połączeń z innymi platformami. Dlatego właśnie tak ważna jest opowieść o tym, jak SpaceX skontrowało rosyjskie próby zakłócenia Starlinków.

Prywatna firma mogąca walczyć z sektorem wojskowym? Po tym, jak SpaceX skontrowało rosyjskie próby zakłócenia Starlinków, taka wieść wcale nie dziwi

Eksperci Pentagonu podczas trwającej interwencji SpaceX w Ukrainie w myśl dostarczania łączności Internetowej z wykorzystaniem satelitów Starlink najwyraźniej mogą się wiele nauczyć. Sami to zresztą przyznali podczas środowej konferencji C4ISRNET, gdzie stwierdzili, że Stany Zjednoczone muszą znacznie poprawić się w zakresie szybkiego reagowania na wrogie działania wojny elektromagnetycznej. Okazało się, że wiele nauk mogą wyciągnąć prosto od sektora prywatnego.

Szczególną uwagę warto poświęcić słowom Dave’a Trempera, czyli dyrektora ds. wojny elektronicznej w Biurze Sekretarza Obrony. Ten podczas konferencji zwrócił uwagę na zdolność prywatnej firmy SpaceX do szybkiego powstrzymania w zeszłym miesiącu rosyjskich wysiłków na rzecz zablokowania usługi szerokopasmowego satelitarnego dostępu do Internetu Starlink, która ciągle zapewnia Ukrainie połączenie z Internetem.

Dla przypomnienia, Elon Musk szybko zareagował na prośbę urzędnika ukraińskiego, który wystosował do niego tweeta z prośbą o pomoc w utrzymaniu oblężonego kraju w Internecie. Założyciel SpaceX praktycznie od razu skierował tysiące terminali Starlink na Ukrainę, co nie spodobało się w Rosji, która zaczęła zakłócać łączność z satelitami. Z tym SpaceX poradziło sobie sprawnie, bo już w następnym dniu po wykryciu ataku zdołali zmniejszyć wpływ rosyjskiego jammera prostą aktualizacją. To coś, co Pentagonowi zaimponowało i dlatego specjaliści zaczęli interesować się poczynaniami SpaceX w tej kwestii.

Z kolei, gdyby to urzędnicy USA odpowiadali za szybkie przeciwdziałanie tego zagłuszacza, musieliby uruchomić całą maszynerię dokumentacji oraz udzielenia zgody poprzedzonej testami na wydanie tej aktualizacji. To swoje trwa i wskazuje wielką przewagę sektora prywatnego nad rządowym – po prostu mniej biurokracji.