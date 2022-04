Taktyczny dron idealny dla Ukrainy. USA stworzyło i wyśle Phoenix Ghost na front

Przed kilkoma dniami poznaliśmy szczegóły pakietu uzbrojenia o wartości 800 mln dolarów, który USA chce przekazać Ukrainie. Jego częścią będzie zupełnie nowy taktyczny dron Phoenix Ghost, który został zaprojektowany specjalnie dla Ukrainy przez amerykańskie Siły Powietrzne.

Dron Phoenix Ghost jest ponoć sprzętem stworzonym specjalnie dla Ukrainy

To pewne, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie ponad 121 taktycznych bezzałogowych systemów powietrznych Phoenix Ghost, które są produkowane przez firmę AEVEX Aerospace. Poinformował o tym oficjalnie Pentagon, podczas gdy urzędnik Departamentu Obrony wyjawił, że ten nowy dron „został szybko opracowany przez Siły Powietrzne w odpowiedzi na wymagania Ukrainy„. Później te słowa zostały sprostowane przez sekretarza prasowego Pentagonu, który stwierdził, że dron ten powstał jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Ten dron został ponoć opracowany pod kątem wymagań, które bardzo dokładnie odpowiadają temu, czego Ukraińcy potrzebują teraz w Donbasie. Nie wiemy, czy bazuje on na innym, czy jest całkowicie nowy, ale pewne jest, że to przykład drona kamikaze, czyli amunicji krążącej, która jest jednorazowa i ataki przeprowadza poprzez bezpośrednie uderzenia w cel. Jest to więc odpowiednik Switchblade, ale o swoich własnych „unikalnych” możliwościach (stąd zdjęcie Switchblade na górze wpisu).

Chociaż sama nazwa Phoenix Ghost nie jest tajemnicą, to wiemy jedynie, że ten nowy system będzie ponoć wymagał minimalnego szkolenia dla ukraińskich operatorów, którzy są już zaznajomieni ze Switchblade lub innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Niestety nie wiemy nic na jego temat, nie wiemy, jak wygląda i nawet tego, jakie cele może eliminować.