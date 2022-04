Obejrzyjcie ukraiński poradnik korzystania z zestawów Martlet i udane zestrzelenie rosyjskiego drona

Przed kilkoma dniami okazało się, że Wielka Brytania dostarczyła ukraińskim siłom zbrojnym swoje bardzo nowoczesne ppzr Martlet, czyli zarówno wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych, jak i same pociski od Thales Defense. Ta wieść zaskoczyła świat z racji tego, że brytyjski rząd nie wspominał o tej dostawie, ale teraz nie jest to żadną tajemnicą, bo w sieci możemy nawet znaleźć ukraiński poradnik korzystania z pocisków Martlet.

Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują już brytyjskie przeciwlotnicze zestawy rakietowe (MANPADS). Nawet nagrali poradnik korzystania z zestawów Martlet

Na poniższym nagraniu, które ukazuje w akcji jeden z oddziałów ukraińskich, widzimy na początku wykorzystanie zestawu Martlet z udanym zestrzeleniem niezidentyfikowanego rosyjskiego drona, a następnie cały proces wykorzystania tego MANPADS w praktyce oraz jego szczegółowy opis. Brak napisów w innym języku niż ukraiński nie pozwala nam poznać dokładnego procesu przygotowywania zestawu do wystrzelenia, ale sam seans wystarczy, aby poznać wszystkie szczegóły tych ręcznych przeciwlotniczych zestawów.

Czytaj też: Rosyjski myśliwiec Su-57 na ukraińskim niebie potwierdza kolejną nieudolność agresora

Jak widać, ten składa się z wyrzutni o długości ponad metra, którą przenosi się w specjalnym futerale, jak również osprzętu celowniczego do zamontowania na tej wyrzutni. Ten znajduje się w specjalnej zabezpieczonej skrzyni i to właśnie w nim znajduje się osprzęt odpowiadający za najważniejszą cechę zestawów Martlet, czyli ich wysoką precyzję.

Czytaj też: Ze schronu do Iła, czyli ostatni ratunek Putina. Opowiadamy o samolocie Ił-80

Tą gwarantuje wielotrybowy system naprowadzania, który obejmuje naprowadzanie wiązką laserową i/lub półaktywne prowadzenie laserowe wspomagane naprowadzaniem za pomocą czujnika podczerwieni. Kiedy już pocisk znajdzie się przy celu, do gry wchodzi laserowy czujnik zbliżeniowy, odpowiadający za detonację 3-kilogramowej głowicy bojowej.

Czytaj też: Polska amunicja krążąca Warmate. Jeśli kojarzycie drony Switchblade, to ten materiał jest dla Was

Wiemy, że każdy pocisk przeznaczony do MANPADS typu Martlet mierzy 1,3 metra i waży 13 kilogramów, a jego rozpędzeniem do prędkości rzędu 1800 km/h zajmuje się dwustopniowa rakieta, gwarantująca zasięg rażenia do 8 km. Przeznaczenie? Przede wszystkim niszczenie mniejszych celów powietrznych o mniejszej ochronie przeciw atakom rakietowym, czyli właśnie dronów.