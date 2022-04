Przyjęta właśnie przez USA ustawa niegdyś pomogła pokonać Nazistów. Dziś jest kierowana przeciwko Rosji

W 1941 roku Stany Zjednoczone przyjęły ustawę Lend-Lease, na mocy której zapewniały praktycznie bezpłatną pomoc wielu alianckim krajom w walce z nazistowskimi Niemcami. Prawo to wycofano 20 września 1945 roku i najpewniej nigdy nie myślano, że ponownie zostanie przyjęte przez ustawodawców. Tak jednak stało się w obliczu inwazji Rosji i tak oto Lend-Lease z czasów II wojny światowej ponownie jest w grze.

Najnowsze doniesienia z Ukrainy posunęły USA do ustawy wykorzystanej do walki z Nazistami

W środę amerykański senat jednogłośnie przyjął ustawę o wznowieniu programu z czasów II wojny światowej. Dzięki niemu prezydent Joe Biden będzie mógł skuteczniej wysyłać m.in. uzbrojenie broniącej się Ukrainie, co może tylko cieszyć. Zwłaszcza że sama ustawa została przyjęta szybko i jednogłośnie, co dodatkowo podkreśla to, jak bardzo USA zależy na niepodległości Ukrainy i odepchnięcie agresji Rosji na tych ziemiach.

Czytaj też: Ze schronu do Iła, czyli ostatni ratunek Putina. Opowiadamy o samolocie Ił-80

W przeszłości uznano program Lend-Lease za punkt zwrotny w wojnie z nazistowskimi Niemcami, jako że pozwalał Stanom Zjednoczonym na szybkie dostarczanie zaopatrzenia aliantom bez czasochłonnych przeszkód proceduralnych. Jest to więc jasna i klarowna wiadomość, jaką USA chcą wysłać światu i podnieść walczących w obronie Ukrainy na duchu.

Czytaj też: Polska amunicja krążąca Warmate. Jeśli kojarzycie drony Switchblade, to ten materiał jest dla Was

Nastąpiło to krótko po tym, jak Kongres zatwierdził niedawno pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy w wysokości prawie 14 miliardów dolarów i dzień po tym, jak Departament Stanu ogłosił przekazanie dodatkowych 100 milionów dolarów na m.in. pociski Javelin. To sprawia, że USA przeznaczy Ukrainie od 24 lutego środki o łącznej wartości 1,7 miliarda dolarów.

Czytaj też: Osy na Ukrainę od NATO. Systemy rakietowe 9K33 Osa zasiliły arsenał obrońców

Te decyzje z pewnością mają bezpośredni związek z tym, co odkrywa teraz ukraińskie wojsko, zajmując coraz to kolejne miejscowości, które krótkotrwale przejęła Rosja. Finalnie oficjalnie nazywana mianem Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 umowa przyspieszy transfer krytycznego sprzętu wojskowego i innych kluczowych dostaw na Ukrainę poprzez ograniczenie biurokratycznego procesu.