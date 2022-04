Wrak rosyjskiego Mi-28 odnaleziony. To śmigłowiec szturmowy mający odpowiadać amerykańskiemu Apache

Oblatany w 1982 roku rosyjski śmigłowiec szturmowy z dwuosobową załogą nie był szeroko komentowany do tej pory od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. To zmieni się jednak już dziś po tym, jak odnaleziono wrak rosyjskiego Mi-28 w pobliżu lotniska w miejscowości Hostomel, tuż pod Kijowem. To lotnisko możecie kojarzyć z początków inwazji, kiedy to stało się głównym celem Rosjan, chcących podbić szturmem Kijów.

Odnaleziono wrak rosyjskiego Mi-28, będący pierwszym zestrzelonym śmigłowcem szturmowym tego typu w Ukrainie

Ten wrak rosyjskiego Mi-28, czyli śmigłowca szturmowego pamiętający czasy ZSRR jest o tyle ważny, że dotyczy bezpośrednich początków inwazji, czyli 24 lutego, a nie końca marca. Wtedy to miało miejsce zestrzelenie drugiego Mi-28 w obwodzie ługańskim, kiedy to ukraiński żołnierz z wykorzystaniem MANSPADS, czyli ręcznej wyrzutni pocisku przeciwlotniczego zdołał trafić rosyjski śmigłowiec, co spowodowało oderwanie jego ogona i posłanie na ziemię.

Wrak w okolicy Kijowa możecie podejrzeć powyżej i choć z pozoru trudno dostrzec w nim Mi-28, to belka ogonowa i podwozie jasno sugerują ten właśnie rosyjski śmigłowiec szturmowy. Oznacza to, że do tej pory Rosja straciła łącznie dwa Mi-28 w tej wojnie i jeśli wierzyć oficjalnym danym, ma jeszcze w zanadrzu przynajmniej 88 innych egzemplarzy w wersji Mi-28N, choć ich produkcja ponoć trwa nadal. Piszemy, że „ponoć” nie bez powodu, bo nie wiemy, czy i na ten sektor wpłynęły sankcje z całego świata.

Co ważne, śmigłowce Mi-28 teoretycznie są nowe, bo na służbę zaczęły trafiać dopiero w 2009 roku. To dosyć nowoczesne sprzęty, jak na standardy Rosji, które są przystosowane do lotów w dzień i w nocy, przyjmując na pokład dwuosobową załogę w układzie tandemowym. Jego uzbrojenie stanowi działko 2A42 30 mm oraz różnego rodzaju pociski (m.in. przeciwpancerne 9M120 Ataka) i bomby za sprawą dwóch pylonów do montażu uzbrojenia.

Десь на території лугандонії, кажуть шо пілоти живі pic.twitter.com/eANgZaPi4p — Нах (@Nahasaki) April 1, 2022

Mi-28 ma w pełni opancerzoną kabinę, co tyczy się też zastosowania przedniej pancernej szyby, która wytrzymuje uderzenia pocisków 7,62 mm i 12,7 mm oraz odłamków pocisków 20 mm. Obecne w nim dwa silniki o mocy łącznej prawie 4400 KM pozwalają rozpędzać się do maksymalnie 320 km/h, a jego głównym przeznaczeniem jest niszczenie wrogich czołgów, których Ukrainie właśnie przybyło.