Nowe wsparcie dla Ukrainy od USA nie pozostawia złudzeń co do ogromnej wiary w obrońców

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że USA jednogłośnie przywróciło do życia ustawę Lend-Lease, która w przeszłości pomogła państwu w wyższym stopniu wspierać aliantów i tym samym wygrać z nazistowskimi Niemcami. Dziś to prawo, które umożliwia znaczące przyspieszenie procesu przekazywania broni, ma pomóc w walce z Rosją i właśnie poznaliśmy szczegóły, co dokładnie obejmie to nowe wsparcie dla Ukrainy od USA. Szczerze? Aż ciężko w to uwierzyć.

W najnowszym pakiecie pomocy zbrojnej dla Ukrainy od USA państwo mówi jasno „wierzymy w Was”

Chociaż 24 lutego 2022 roku, czyli w dniu ataku Rosji na Ukrainę każdy człowiek i rząd w państwach bez problemów z podstawowymi wartościami i człowieczeństwem był myślami z Ukrainą, to początkowe dostawy sprzętu nie były spektakularne. Może i setki tysięcy amunicji i dziesiątki tysięcy przeróżnych zestawów przeciwlotniczych i przeciwpancernych, to coś, co robi wrażenie, to tak naprawdę długo świat zwlekał z dostarczeniem Ukrainie porządnego sprzętu. Aż do pierwszych dni kwietnia.

Coraz szerzej słyszy się o planie dostawy do Ukrainy cięższego sprzętu, który może objąć nie tylko opancerzone transportowce (w znacznych ilościach), ale też kompleksowe systemy przeciwlotnicze, czołgi czy myśliwce. USA przeszło jednak wszelkie oczekiwania, ogłaszając swój pakiet wsparcia o łącznej wartości 800 milionów dolarów, który trafi na teren Ukrainy „szybko”, ale oczywiście nie z godziny na godzinę.

Część jedzie lub leci już zapewne do obrońców, z czego jedne systemy będą wymagały przeszkolenia ukraińskich sił, a drugie będą mogły trafiać na front od razu. Jedne sprzęty będą transportowane najpierw do Polski drogą lotniczą, a inne pojadą bezpośrednio na granicę z europejskich magazynów Armii USA. Mowa dokładnie o:

200 transporterach M113

100 pojazdach HMMWV

11 śmigłowcach Mi-17

18 holowanych haubicach kalibru 155 mm z zapasem 50000 amunicji

10 radarach kontrbateryjnych AN/TPQ-36

2 radarach dozoru przestrzeni powietrznej AN/MPQ-64 Sentinel

Tyle, jeśli idzie o ten ciężki sprzęt, który najbardziej zaskakuje, bo pozostała część pakietu jest już bardziej znana i obejmuje: