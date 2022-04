Testy flagowego procesora graficznego AD102 ponoć ruszyły. Oto wszystko co wiemy o GeForce RTX 4000

Oficjalnie rozpoczynamy nowy, stale aktualizowany wpis na temat kart graficznych NVIDIA nowej generacji. W tym artykule przekażemy Wam wszystko co wiemy o GeForce RTX 4000, regularnie aktualizując go za każdym razem, kiedy świat obiegnie ważna informacja na temat tych modeli. Dlatego też dziś zebraliśmy wszystkie szczegóły na temat RTX 4000, które pojawiły się do tej pory i odpowiadamy na kwestię pamięci, procesorów graficznych i samej daty premiery.

Testy flagowego procesora graficznego AD102 ponoć ruszyły [20.04]

Oficjalnie na temat kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 nie wiemy nic, ale dzięki przeciekom oraz informacjom od m.in. użytkownika Kopite7kimi, dowiadujemy się o nich coraz więcej z nieoficjalnych źródeł. Według tych najnowszych plotek NVIDIA zajmuje się już testami flagowego procesora graficznego AD102, który zasili karty GeForce RTX 4090 oraz RTX 4080, jako ciągle monolityczne GPU.

At least now we can call it RTX 4090, and it will use 24Gbps mem chips. April 19, 2022

Na ten moment nie jest pewne, czy NVIDIA wprowadziła już procesory graficzne Ada Lovelace do masowej produkcji, ale według dawnych informacji może to nastąpić wkrótce, bo już w połowie 2022 roku. Testowane obecnie układy są więc zapewne wczesnymi próbkami, które z całą pewnością dostarczą nam masę informacji w ramach wycieków w następnych tygodniach. Tak więc testowane tutaj układy mogą być wczesnymi próbkami.

Czytaj też: Polska amunicja krążąca Warmate. Jeśli kojarzycie drony Switchblade, to ten materiał jest dla Was

Według nowych informacji NVIDIA może też pokusić się o zastosowanie we flagowym modelu RTX 4090 pamięci GDDR6X o transferze 24 Gb/s, co przewyższy obecne 21 Gb/s stosowane w modelu RTX 3090 Ti, zapewniając grubo ponad 1 TB/s ogólnej przepustowości już na samym poziomie pamięci VRAM.

Rdzenie Ada Lovelace pojawiły się w HWiNFO [23.03]

Od oficjalnej premiery GeForce RTX 4000 dzieli nas kilka miesięcy (doczekamy się jej jesienią bieżącego roku), ale na temat kart wchodzących w skład tej rodziny wiemy już naprawdę wiele. Zwłaszcza po najnowszym wycieku z HWiNFO w wersji 7.21 Build 4275, który potwierdził dotychczasowe niespecjalnie wiarygodne doniesienia, bo będące efektem wycieków lub wykradzionych danych.

W znakomitej większości przypadków pewne jest, że jeśli coś pojawia się w HWiNFO, to prędzej czy później zadebiutuje. Aktualizacja wspomina o nazwach pięciu procesorów graficznych Ada Lovelace w postaci AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107. O nich słyszeliśmy już wcześniej i jeśli NVIDIA zachowa dotychczasowe nazewnictwo (to bardziej, niż pewne), to wymienione GPU napędzą modele od podstawowego GeForce RTX 4050 aż po flagowego RTX 4090/4090 Ti.

Czytaj też: Wszystkie karty graficzne tanieją. Oto dokładne porównanie cen w marcu 2022 roku

Jeśli ciekawi Was, co kryje się za każdym z procesorów graficznych ADXXX, to koniecznie przeczytajcie poniższe informacje, które zgromadziliśmy dla Was wcześniej. Poznacie w nich nie tylko szacowaną specyfikację, ale też potencjalnie ogromny skok wydajności RTX 4000 względem obecnych RTX 3000.

Daty premiery GeForce RTX 4000

Zacznijmy szybko i treściwie, bo od samej daty premiery kart NVIDIA nowej generacji. Te wedle nieoficjalnych informacji zadebiutują już w drugiej połowie 2022 roku, a dokładniej mówiąc w trzecim kwartale (lipiec-wrzesień), jak to zwykle bywa w przypadku firmy. Ceny poszczególnych modeli mają pozostać bez zmian względem MSRP obecnej rodziny, ale jest to informacja, którą należy brać jeszcze bardziej z przymrużeniem oka.

Czytaj też: Test zestawu słuchawkowego Epos H3. To sprzęt przeznaczony dla graczy

Jakie procesory graficzne na bazie architektury Ada trafią do GeForce RTX 4000 NVIDIA? Skok niczym z Pascala na Maxwella

5-nm technologia firmy TSMC oraz zupełnie nowa architektura, składająca hołd matematyczce Adzie Lovelace – tak w skrócie można podsumować nowe procesory graficzne ADXXX. Ich porównanie na bazie architektury Turing, Ampere i Ada zdradza, że NVIDIA poczyni ogromne zmiany już u samych podstaw. Widać, że firma zwiększy jeszcze bardziej, niż wcześniej liczbę jednostek obliczeniowych SM (klastrów rdzeni CUDA), które we flagowym rdzeniu AD102 mają sięgać aż 144. To stanowi wzrost o dobre 71%, podczas gdy różnica między TU102, a GA102, czyli poprzednimi flagowymi konsumenckimi rdzeniami sięgała prawie 17% (72 vs 84 SM).

Warto też zwrócić uwagę na to, że NVIDIA ma w planach oczekiwany podział procesorów graficznych na różne wersje o tradycyjnie odmiennej liczbie rdzeni CUDA. Mowa o AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107, a samo porównanie bezpośrednio zdradza, że obecny flagowy GA102 będzie odpowiadać AD103 z „wyższej średniej półki”. Z kolei różnica między AD102 i AD103 jest na tyle ogromna, że po raz pierwszy zobaczymy tak ogromny skok w potencjale wydajnościowym między dwoma tak bliskimi dla siebie GPU.

W praktyce to sprawi, że GeForce RTX 4090 przewyższy RTX 3090 o nawet 110% w wydajności „na papierze”, a RTX 4070 ze swoimi 10752 rdzeniami CUDA o nawet 30%. RTX 4060 odpowie z kolei poziomowi wydajności RTX 3080, a lukę między RTX 4090 i RTX 4070 zapełni pewnie RTX 4080 ze stosownie ograniczonym rdzeniem AD102.

Pamięci GDDR w GeForce RTX 4000 – GDDR6X, czy GDDR7?

Według najnowszych przecieków NVIDIA ciekawie rozegra grę na poletku pamięci w GeForce RTX 4000. Postawi bowiem początkowo na kontrolery do GDDR6X w ramach rewizji pierwszej kart graficznych, ale z czasem (potencjalnie w ramach rozszerzenia), przejdzie na pamięci GDDR7. Ma to sens, bo obecnie pamięci GDDR6X nie są jeszcze w pełni wykorzystane, a flagowy RTX 3090 Ti ma wykorzystywać „tylko” 21-Gb/s moduły, choć ich pełen potencjał wyznaczono na 24 Gb/s. Z kolei GDDR7 będą oferować nawet 32 Gb/s i technologię ochrony przed błędami w czasie rzeczywistym, co sprawi, że w przypadku 384-bitowej magistrali w grę wejdzie nawet 1,5 TB/s przepustowości.

Czytaj też: Mamy rekordowy spadek cen kart graficznych. Tak tanich modeli nie było od stycznia 2021 roku

GeForce RTX 4090 (AD102): 24 GB pamięci

GeForce RTX 4080 (AD102): 20 GB pamięci

GeForce RTX 4070 (AD103): 16 GB pamięci

GeForce RTX 4060 Ti (AD103): 16 GB pamięci

GeForce RTX 4060 (AD104): 12 GB pamięci

Pamięci cache w GeForce RTX 4000 NVIDIA przygotowała odpowiedź na AMD Infinity Cache?

Wedle przecieków NVIDIA szykuje odpowiedź na technologię Infinity Cache AMD. Nieoficjalne informacje wskazują, że procesory graficzne AD000 będą wyposażone w nawet 96 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, czyli nie o kilkanaście, a o całe 90 MB więcej niż GPU w rodzinie Ampere.

Czytaj też: Microsoft, Google, Apple i Mozilla łączą siły w imię lepszych przeglądarek. Cel? Opracowanie Interop 2022

Oznacza to, że zamiast 512-KB pokładów cache L2 na 32-bitowych szynach, GPU AD000 będą miały aż 16 MB na 64-bitowych. To oznacza, że flagowy AD102 będzie miał 96 MB pamięci Cache L2, słabsze AD103 i AD104 po 64 MB, a AD106 i AD107 kolejno 48 i 32 MB.

Poziomy TDP serii GeForce RTX 4000

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom, zamiast 800-watowego flagowca, powinniśmy oczekiwać maksymalnie 600-watowego RX 4090. W praktyce pobór mocy ma wypadać następująco:

GeForce RTX 4090 (AD102): TDP: 450-600 watów

GeForce RTX 4080 (AD102): TDP: 350-450 watów

GeForce RTX 4070 (AD103): TDP: 250-350 watów

GeForce RTX 4060 Ti (AD103): TDP: 250-300 watów

GeForce RTX 4060 (AD104): TDP: 180-250 watów

Pobór mocy wspominanych kart jest równoznaczny z potrzebą porzucenia tradycyjnych złączy zasilających na te nowej generacji (PCIe 5.0). Dzięki nim zamiast 150 watów, jedno połączenie będzie mogło zapewniać nawet 600 watów, ale będą istnieć też mniej imponujące złącza o mocy 150, 300 i 450 watów z myślą o słabszych modelach.