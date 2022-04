Obejrzyjcie zniszczenie czterech rosyjskich czołgów i bojowego wozu piechoty z pierwszej osoby

Na najnowszych nagraniach bezpośrednio z frontu ukazano, jak w ciągu ledwie kilku minut ukraiński oddział wyposażony w m.in. przeciwpancerny zestaw pocisków kierowanych Skif zdołał uszczuplić arsenał Rosji z czterech rosyjskich czołgów i bojowego wozu piechoty. Wszystko to zostało uwiecznione na krótkich filmach, ukazujących to, co akurat widzi operator.

Na nagraniu uwieczniono zniszczenie czterech rosyjskich czołgów „jeden po drugim” i jednego BMP z tej samej wyrzutni Skif

Przeciwpancerne zestawy Skif na froncie ukraińskim zawsze wywołują wiele pytań i trudno się temu dziwić, patrząc na ich oznaczenia na ekranie przeznaczonym dla operatora. Arabskie oznaczenia nie są jednak przypadkiem, bo ppk Skif, to w rzeczywistości przeznaczony na eksport, zmodyfikowany nieco zestaw Stugna produkcji ukraińskiej. Jedyna różnica między nimi sprowadza się do lakieru (Skif jest wykończony w kamuflażu pustynnym), oznaczeń oraz wykorzystanego modułu naprowadzania (ukraiński moduł PN-I vs białoruski PN-S w Skif).

#Ukraine: Сrazy first-person footage of a Ukrainian Skif anti-tank guided missile operator taking out four Russian tanks and BMPs in a row in the vicinity of Izium, #Kharkiv Oblast.

[Part 1] pic.twitter.com/drlk6TtyjE — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022

Oba zestawy mogą wykorzystywać pociski RK-2S z kumulacyjną głowicą tandemową o penetracji ponad 800 mm stali, odłamkowo-burzącą RK-20F, czy nowsze przeciwpancerne rakiety RK-2M. Te ostatnie są już w stanie spenetrować do 1100 mm pancerza RHA i razić cele w odległości do 5500 metrów, więc jedynym ratunkiem dla ostrzeliwanego czołgu, czy bojowego wozu piechoty jest albo aktywny system obrony, który zestrzeli pocisk przed jego uderzeniem w czołg, albo pomyłka operatora. Widać to na nagraniach, na których każde trafienie powoduje ogromny wybuch, jednoznacznie podkreślający skuteczność pocisków.

Nie bez powodu wspominam ciągle o „operatorze”, a nie „strzelcu”, bo zestaw Skif przyjmuje postać rozłożonej na podstawie zdalnie sterowanej wyrzutni. Tą steruje się z niewielkiej odległości z wykorzystaniem aparatury wyposażonej w kontroler i ekran, który w czasie rzeczywistym pokazuje to, co aktualnie „widzi” aparat wyrzutni. Dzięki temu po rozstawieni zestawu np. na wzgórzu w krzakach, oddział może schować się za nim i mniej ryzykować, choć ryzyko zawsze podejmują ci, którzy odpowiadają za przeładowanie wyrzutni kolejnym pociskiem.

According to our information, this was a Ukrainian attack against the flanks of a Russian convoy attempting to consolidate the front line.

[Part 2] pic.twitter.com/zx1VvwG7T1 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2022

Odpowiadające za zestawy Skif kijowskie biuro konstrukcyjne Łucz wyeliminowało jednak największy problem podobnych ppk naprowadzanych laserowo, pozwalając operatorowi śledzić cel właśnie z poziomu wyrzutni, a nie wymagać od niego naświetlania celu we własnej linii wzroku. To jest konieczne przy innych ręcznych zestawach, przy których strzelec musi wycelować mniej więcej w cel, nacisnąć spust i następnie wytrzymać presję, utrzymując wskaźnik laserowy wyrzutni na np. czołgu.

Ten proces możecie zobaczyć powyżej z perspektywy operatora i nawet zaobserwować interesującą taktykę wystrzeliwania pocisku „w górę”, aby po chwili sprowadzić celownik z powrotem na cel. To zarówno jest działaniem prewencyjnym w razie jakichkolwiek systemów bezpieczeństwa (np. wykrywającego laser), który mógłby ostrzec załogę i zmusić ją do dynamicznego manewru, na którego operator mógłby nie odpowiedzieć, jak i sposobem na to, aby uderzyć w czołg „z góry”, gdzie jego pancerz jest zwykle najsłabszy.