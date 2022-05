Obejrzyjcie nagranie z akcji zniszczenia rosyjskiego czołgu T-80

Zwykle prowadzone akcje przeciwko rosyjskim czołgom w wykonaniu ukraińskich sił zbrojnych kończą się nagraniem, na którym widać udane trafienie i ewentualnie spektakularną eksplozję. Dziś mamy dla Was jednak coś wyjątkowego, bo dwa nagrania ukazujące akcje ze zniszczenia rosyjskiego czołgu T-80.

Nagrano akcje zniszczenia rosyjskiego czołgu T-80

Zacznijmy może od tej mniej spektakularnej, która pojawiła się w sieci 17 maja i już zdobyła prawie pół miliona wyświetleń na YouTube. Na niej, w ciągu minuty możemy obejrzeć moment zaangażowania rosyjskiego czołgu T-80 z wykorzystaniem przede wszystkich dwóch wystrzałów z granatnika RPG-22.

Niestety ciężko o dobry opis całej akcji z racji braku informacji i niskiej jakości nagrania. Pewne jest tylko to, że czołg został trafiony, uszkodzony i zaczął się palić. Nie jesteśmy jednocześnie przekonani, czy aby na pewno wystrzał z tego granatnika odpowiada za uszkodzenia. Dlaczego? O tym poniżej.

Znacznie ciekawszy materiał przedstawia działający w pojedynkę rosyjski czołg T-80 z lotu ptaka. 2-minutowe nagranie pokazuje go już po trafieniu przez stronę ukraińską nieokreślonym pociskiem przeciwpancernym. Ten nie zniszczył go jednak, pozwalając Rosjanom odpowiedzieć ogniem i podjąć próbę ucieczki.

T-80 następnie zaczął wycofywać się (na to wskazuje początkowe ustawienie kadłuba), aby po chwili na skrzyżowaniu spróbować ukryć się w linii drzew. To okazało się zgubne, bo jak możecie zauważyć, to drugie nagranie przedstawia właśnie akcję dziejącą się przed tym pierwszym (charakterystycznie przewężająca się droga zdradza to od razu). Ten materiał z nawiązką tłumaczy pierwsze chaotyczne nagranie.