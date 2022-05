Wideorecenzja Asus ROG Flow Z13. To tylko wygląda jak niepozorny tablet

Asus ROG Flow Z13 to sprzęt z gatunku tych, które wymykają się wszelkim schematom. Tablet, który swoimi możliwościami z powodzeniem zawstydza niejedną gamingową maszynę.

Wideorecenzja Asus ROG Flow Z13

Asus ROG Flow Z13 słusznie budzi skojarzenia z Microsoft Surface Pro. Jest od niego nieco grubszy, ale koncepcja urządzenia oraz niemal identyczna klawiatura robią swoje. To jednak zupełnie inna kategoria sprzętu.

ROG Flow Z13 to sprzęt gamingowy. No, może umiarkowanie gamingowy, ze względu na RTX-a 3050, ale za pomocą jednego kabla można zrobić z niego prawdziwą bestię z RTX-em 3080. Jak to działa? Jak dobre jest to rozwiązanie i do czego jeszcze, poza graniem w gry w bardzo nietypowych warunkach, nadaje się Asus ROG Flow Z13? O tym opowie Wam Kuba Karaś, czyli Pan KubaKa.