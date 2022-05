Obejrzyjcie cmentarzysko rosyjskich pojazdów nad rzeką Doniec. To potencjalnie największa porażka agresora

Zapewne wiecie już, że między 8 a 10 maja w rejonie wsi Hryhoriwka i Biłohoriwka rosyjskie oddziały zostały zdziesiątkowane przez ukraińskie siły. Ta operacja określana mianem największej porażki podczas trwającej wojny była szeroko komentowana przed ponad tygodniem i dziś możemy wreszcie obejrzeć lokację, w której miała miejsce, z zupełnie innej perspektywy.

Po nieudanych próbach przekroczenia rzeki Doniec na jej brzegach powstało istne cmentarzysko rosyjskich pojazdów

Żołnierze ukraińscy nagrali dla świata nowy film, który przedstawia cmentarzysko rosyjskich pojazdów, liczące prawie 80 pojazdów. Oczywiście to nie tak, że Ukraina nie poniosła w tym starciu żadnych strat. Wojska lądowe trochę ucierpiały, ale to marginalne straty na tle tego, co utraciła Rosja. Jak pisaliśmy w naszym poprzednim artykule, opisującym proces bitwy:

Podczas walk trwających cały dzień Rosja poniosła ogromne straty, próbując za wszelką cenę przeprawić się na południową stronę rzeki Doniec. W pewnym momencie siły rosyjskie, próbujące opanować drugi brzeg, zaczęły wycofywać się zniszczonym już mostem pontonowym, a potem próbowały postawić drugi już most, ale i on został zniszczony. Następnie do gry weszło ukraińskie lotnictwo, co definitywnie zakończyło próbę przeprawy.

Na temat strat po obu stronach jest jednak zbyt wiele wątpliwości, bo informacje zwyczajnie „gryzą” się ze sobą. Wedle tych najnowszych od ukraińskiego wojska ponoć zniszczono prawie 80 rosyjskich pojazdów opancerzonych, a w tym rosyjskie czołgi podstawowe i bojowe wozy piechoty. Z kolei według szacunków opartych na publicznie dostępnych dowodach, obecnie mówi się o ponad 400 zabitych lub rannych rosyjskich żołnierzach.

Te liczby mogą nie działać specjalnie na wyobraźnię, ale nawet jeśli zupełnie Wam jej brakuje, to powyższe nagranie jednoznacznie wskaże Wam skalę strat poniesionych przez Rosję.