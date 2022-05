To ponoć ukraiński granatnik przeciwpancerny Carl Gustaf zniszczył rosyjskiego T-90

Zapewne słyszeliście już o jednej z największych porażek Rosji w zakresie swoich pancernych oddziałów, czyli utraceniu T-90M Proryw-3. Pisaliśmy o nim już wcześniej, ale to na tyle ważny temat (pierwsze utracenie w Ukrainie tak nowoczesnego rosyjskiego czołgu kilka dni po tym, jak pojawił się na froncie), że ciągle go śledzimy. Było warto, bo dowiedzieliśmy się, że to ukraiński granatnik przeciwpancerny Carl Gustaf zniszczył wspomniany czołg i mamy dla Was nawet nagranie tego momentu.

Pierwsze domniemane wykorzystanie granatnika przeciwpancernego Carl Gustaf w Ukrainie jest jednocześnie ogromnym sukcesem. System zniszczył T-90M Proryw-3

Powiązanie wszystkich materiałów jest pewne. Tyczy się to zarówno zdjęcia sprzed kilku dni, jak i poniższego nagrania z efektywnym wybuchem. To na pewno dokładnie ten sam T-90M w najnowszej wersji, będącej ulepszeniem w ramach programu Proryw-3. Więcej na ten temat możecie przeczytać w naszym specjalnym artykule na temat zarówno tej modernizacji, jak i czołgu T-90 ogółem.

Video of the first combat loss of a Russian T-90M tank in Staryi Saltiv (previously recorded). Interestingly, the source claims it was destroyed by a Carl Gustaf recoilless rifle.https://t.co/DTRpl0hs7p pic.twitter.com/sOATPpXesX — Rob Lee (@RALee85) May 10, 2022

Wzmianka o tym, że to ukraiński granatnik przeciwpancerny Carl zniszczył T-90 nie oznacza, że ta broń została stworzona przez broniący się obecnie kraj. Wręcz przeciwnie – do Ukrainy te granatniki zostały wysłane z Kanady i wedle szacunkowych informacji ta dostawa objęła przynajmniej 100 wielorazowych wyrzutni oraz 2000 pocisków do nich.

Możecie je kojarzyć również pod nazwą MAAWS, bo to tak określa się je na uzbrojeniu US Army. Za ich produkcję odpowiada szwedzki koncern Saab, który wyeksportował je do łącznie piętnastu krajów (łącznie z Polską). Do tej pory ten ppzr doczekał się kilku ulepszeń, z czego tym najnowszym jest wariant Carl Gustaf M4, ale nie wiemy, jakie dokładnie wersje trafiły do Ukrainy.

Camp CAMP SHEEJAN/COURAGEOUS, Iraq (Aug 3, 2007) – U.S.Army Special Forces hold familiarization training with the Carl Gustav M3 recoils anti-tank rifle during Operation Iraqi Freedom. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class (DSW/SW) Christopher Perez) (Released)…

Wiemy za to, że granatnik przeciwpancerny Carl Gustaf wedle obecnych informacji od płk Romana Hryszczenko, dowódcy 127. Brygady (bez rzetelnych dowodów) zdołał zniszczyć najpotężniejszy czynnie wykorzystywany przez Rosję czołg. To z jednej strony duża reklama dla tej przeciwpancernej broni, a z drugiej kompromitacja rosyjskiej technologii, bo T-90M Proryw-3 miał odznaczać się najwyższym poziomem ochrony przedniej półsfery czołgu i podwyższonym ochrony pociskami przeciwpancernymi. Trzeba jednocześnie pamiętać, że każdy czołg ma wprawdzie słabe strony.