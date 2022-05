Obejrzyjcie, jak granatnik RGW-90 niszczy współczesny rosyjski transporter opancerzony BTR-80

W wojnie ukraińsko-rosyjskiej biorą również udział wolontariusze, którzy stali się właśnie głównymi bohaterami nowego nagrania. Na nim możemy obejrzeć, jak widywany dosyć rzadko w tym konflikcie granatnik RGW-90 niszczy współczesny rosyjski transporter opancerzony BTR-80.

Granatniki RGW-90 to inna nazwa MATADOR, czyli (Man-portable Anti-Tank Anti-Door) produkcji niemieckiej

Produkowany od 1984 roku rosyjski transporter opancerzony BTR-80 może przewozić 8-osobowy oddział żołnierzy, angażując jednocześnie 3-osobową załogę. Jego podstawowe wyposażenie obejmuje jeden wielokalibrowy karabin maszynowy KPWT (14,5 mm) oraz jeden zwyczajny karabin maszynowy PKT (7,62 mm). Powstały też wersję BTR-80A uzbrojone w 30-mm armatę 2A72 (zdjęcie poniżej).

To, co nas najbardziej interesuje, to jego opancerzenie, obejmujące niezbyt imponujące stalowe panele o wytrzymałości przeciwko amunicji kalibru 12,7 mm. Innymi słowy, trafienie w ten pojazd z wykorzystaniem granatnika RGW-90 jest w stanie z całą pewnością zniszczyć doszczętnie ten transporter, jako że w grę wchodzą 90-mm pociski, mogące skutecznie razić cele na dystansie do 500 metrów. Starsze głowice są w stanie niszczyć cele w trybie HEAT, przebijając ponad 500-milimetrową stal pancerną.

To jasno wskazuje, że po celnym uderzeniu z produkowanego od 2000 roku MATADORa, rosyjski BTR-80 nie mógł nie zostać unieruchomiony, a jego załoga z całą pewnością odczuła to uderzenie. Wskazuje na to nie tylko logika, ale też nagranie z drona, które ukazuje sporą eksplozję. W przeszłości odbyły się zresztą testy, potwierdzające skuteczność tego systemu w niszczeniu nawet T-72, czyli przedstawiciela czołgów starszej, a nie najnowszej generacji.