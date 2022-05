Jakiej broni potrzebuje Ukraina? Prezydent wskazał najważniejsze

Senat uchwalił w czwartek kolejny ważny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 40 mld dolarów. Ten umożliwi administracji Bidena przekazanie bardziej zaawansowanych, wysokiej klasy systemów uzbrojenia do walki z Rosją. Z racji tego dowiedzieliśmy się o tym, co prezydent broniącego się kraju chciałby otrzymać od Zachodu w ramach tej pomocy. To jednoznacznie wskazuje na to, jakiej broni potrzebuje Ukraina.

Po zatwierdzeniu nowych pakietów pomocy od USA prezydent Wołodymyr Zełenski wskazał, jakiej broni potrzebuje Ukraina

Wedle informacji podawanych przez osoby, które skontaktowały się z prezydentem Ukrainy w zeszłym tygodniu „twarzą w twarz” broniąca swojego terytorium strona konfliktu będzie potrzebować zwłaszcza trzech rodzajów sprzętu. Te stały się potrzebne od razu, kiedy Ukraina z defensywy przeszła do ofensywy i walki o swoje terytorium.

M142 HIMARS – przykład wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet

Wśród wymienionej broni znalazły się wieloprowadnicowe systemy rakietowe. Te pomogą obronić główne ukraińskie ośrodki miejskie przed rosyjskimi atakami, a jednocześnie wzmocnią operacje ofensywne w Donbasie i Ługańsku. Ponadto prezydent poprosił też o bardziej zaawansowane drony wywiadowcze i obserwacyjne, a także drony szturmowe wielokrotnego użytku. Patrząc na użyteczność Bayraktarów TB2, wcale im się nie dziwimy.

Ukraina zyska też wiele na pociskach przeciwokrętowych typu Harpoon, które za sprawą okazałego zasięgu (do nawet 220 km) pozwoliłyby jej utrzymać rosyjską marynarkę wojenną na dystans i uniemożliwiły jej atakowanie wybrzeża. Ta kwota posłuży również do uzupełnienia braków po stronie znanych nam już doskonale sprzętów, takich jak przeciwpancerne zestawy rakietowe Javelin, czy przeciwlotnicze Stinger.

Pociski Harpoon

Dla przypomnienia, 34,7 miliarda dolarów ze wspomnianej kwoty będzie obejmować bezpośrednio pomoc wojskową dla Ukrainy i stanowi największą jak dotąd transzę przekazaną przez Kongres. Znaczna część tych pieniędzy zostanie najpewniej przeznaczona na dostarczenie ukraińskim siłom zbrojnym najważniejszych systemów uzbrojenia, o które zabiegał prezydent Ukrainy.

Inicjatywa Departamentu Obrony co do Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy przewiduje również przekazanie 6 miliardów dolarów na sprzęt, zaopatrzenie i wsparcie logistyczne dla ukraińskiej armii. Dodatkowo ustawa daje Ukrainie i krajom wschodniej flanki NATO dostęp do 4 miliardów dolarów do przeznaczenia na zakup sprzętu od amerykańskich producentów obronnych. Warto też wspomnieć, że ustawa nakłada obowiązek nadzorowania funduszy pomocowych dla Ukrainy przez inspektorów generalnych Pentagonu i Departamentu Stanu.