Najnowszy helikopter Marines gotowy do boju. Co potrafi ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K?

Spółka Lockheed Martin Company pochwaliła się swoim najnowszym sukcesem, jakim zdecydowanie jest fakt, że opracowany przez należącą do niej firmę Sikorsky najnowszy helikopter Marines doczekał się fazy IOC (Wstępnej Zdolności Operacyjnej). Oznacza to, że decyzyjne osoby w amerykańskim korpusie morskim uznały, że najnowszy ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K może już realizować misje bojowe.

Ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K, to najnowszy helikopter Marines, który doczekał się ważnego etapu na służbie

Sikorsky zaprojektowała i ciągle produkuje CH-53K po to, aby umożliwiać Korpusowi Piechoty Morskiej USA i międzynarodowym siłom zbrojnym przemieszczanie wojsk i sprzętu z okrętu na brzeg szybciej i skuteczniej. Niedawne ogłoszenie oznacza, że ten śmigłowiec może już brać udział w operacjach bojowych, choć nie tak swobodnych i daleko zakrojonych, bo pamiętajcie – to „tylko” wstępna, a nie pełna zdolność operacyjna.

Czytaj też: Amerykańska amunicja krążąca Switchblade. Czy drony kamikaze są bronią idealną?

Deklaracja ta jest wotum zaufania ze strony dowództwa Korpusu Piechoty Morskiej i pokazuje krytyczną rolę CH-53K, dając siłom większy zasięg i sprawność w prowadzeniu ekspedycyjnego transportu ciężkiego szturmu pojazdów opancerzonych, sprzętu i personelu. Firma Sikorsky i jej ogólnokrajowy łańcuch dostaw CH-53K, w tym dziesiątki małych firm, są zaangażowani w dostarczanie samolotów, które mogą dostosować się do przyszłych misji, są niezawodne, trwałe i istotne przez kolejne dziesięciolecia – powiedział prezes Sikorsky Paul Lemmo.

CH-53 podczas tankowania w powietrzu

Zapewne zastanawia Was, co dokładnie umożliwia CH-53K i jak wypada na tle innego sprzętu korpusu piechoty morskiej USA. Zanim do tego przejdziemy, przypomnijmy, że do niedawna Marines wykorzystuje śmigłowce CH-53E, które były produkowane od 1980 do 2003 roku. Napędzają je trzy silniki turbowałowe o łącznej mocy 13140 KM, które pozwalają wznieść w powietrze całe 33340 kg masy startowej (13600 kg w kabinie lub 14500 kg na podwieszeniu).

Czytaj też: Ukraińskie pociski Neptun pod lupą. To one zniszczyły klejnot rosyjskiej floty

CH-53K King Stallion firmy Sikorsky jest znacznym ulepszeniem względem poprzednika. Składa się z 63% mniej części niż jego poprzednik, co ułatwia jego naprawy w terenie i względem niego z jednej strony jest znacznie lepszy, a z drugiej droższy. Wykorzystuje do działania trzy silniki General Electric T408-GE-400 o łącznej mocy 22500 KM, dzięki którym rozpędza się do 37 km/h.

Czytaj też: UR-77 Meteoryt – tymi systemami Rosjanie niszczą ukraińskie obszary mieszkalne

Pod kątem najważniejszego, czyli możliwości transportowych, może przyjąć na pokład maksymalnie 15900 kg (prawie 30% więcej względem CH-53E), a jego maksymalna masa brutto może wynieść 39900 kg. Pod kątem zaawansowania ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K King Stallion jest oczywiście przykładem zbiorku imponującej technologii na czele ze szklanym cyfrowym kokpitem, systemem sterowania fly-by-wire, haptycznym sprzężeniem zwrotnym i zasięgiem do 850 km (w boju do 200 km).