Dlaczego nowa artyleria jest kluczowa dla Ukrainy? To porównanie Wam na to odpowie

Jeśli jesteście na bieżąco z informacjami na temat nowych dostaw broni do Ukrainy to z pewnością nie raz słyszeliście już o wielkiej roli artylerii w tym konflikcie. Poniżej znajdziecie odpowiedź, dlaczego nowa artyleria jest kluczowa dla Ukrainy w walce z Rosją, choć całą sprawa rozbija się tylko o jeden, ale arcyważny szczegół.

Holowane M777 oraz samobieżne Caesar – to ta nowa artyleria, która jest kluczowa dla Ukrainy

W ciągu ostatnich tygodni poznaliśmy szereg szczegółów na temat nowych systemów uzbrojenia, które państwa całego świata przekażą Ukrainie. Wśród nich znalazły się francuskie samobieżne artylerie Caesar oraz holowane ultralekki artylerie M777, o których mogliście przeczytać w naszym rozległym artykule na ich temat. Tam podkreśliliśmy ich najważniejszą cechę w tym konflikcie, ale porównanie zamieszczone na Twitterze przekonało nas do podkreślenia jej w szerszym ujęciu.

Dla przypomnienia, w połowie kwietnia świat obiegła informacja o tym, że Ukraina ma doczekać się aż 12 samobieżnych (kołowych) haubic Caesar kalibru 155 mm od Francji. Ta wykorzystuje nowoczesny system kierowania ogniem do strzelania m.in. precyzyjną amunicją (np. BONUS) na odległość do 40 km, ale też wariantem ERFB (Extended Range, Full Bore) o zasięgu 42 km i ponad 50 km przy użyciu pocisków wspomaganych rakietami.

Z kolei haubice M777 mogą strzelać pociskami odłamkowo-burzącymi (M107) na odległość 24 km, pociskami z dodatkowym napędem rakietowym ERFB (do 30 km), M795 o zasięgu od 28,7 do 37 km i najbardziej imponującymi pociskami M982 Excalibur. Te ostatnie są najdroższe i mogą razić cele oddalone o 40 kilometrów z zabójczą precyzją.

Useful infographic illustrating how arriving Western artillery systems can help Ukraine out-range Russia's big guns pic.twitter.com/ek4QFDxptO — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) May 4, 2022

Powyżej podkreśliliśmy wartości przedstawiające zasięg ostrzału nie bez powodu. Dla porównania rosyjskie artylerie obejmują maszyny pokroju:

Ciężkiego miotacza ognia TOS-1 o zasięgu rażenia 10 km

Holowanej haubicy D-30 o zasięgu rażenia 21,9 km

Samobieżnej haubicy 2S19 MSTA o zasięgu rażenia 28,9 km

Te wartości różnią się od tych podanych we wpisie na Twitterze, bo wykorzystaliśmy przykład najbardziej obiecujących w myśl zasięgu pocisków, które ma do dyspozycji Rosja. Jak wskazuje porównanie, mając dostęp do artylerii Caesar i M777, Ukraina będzie w stanie zniszczyć rosyjskie oddziały na długo zanim te dotrą do miejsca, z którego same będą mogły przeprowadzić atak.