Dwie kolejne nowoczesne łodzie szturmowe Rosji zniszczone. Bayraktary nie pozostawiają Raptorom szans

Działania Ukrainy w dążeniu do odbicia Wyspy Węży intensyfikują się każdego dnia, a wszystko (przynajmniej medialnie) rozpoczęło się od tego, że drony Bayraktar TB2 zniszczyły tamtejsze systemy obrony przeciwlotniczej. Wkrótce po tym okazało się, że Bayraktary nie pozostawiają Raptorom żadnych szans, co potwierdziło właśnie najnowsze nagranie, według którego rosyjska flota uszczupliła się o dwie kolejne nowoczesne łodzie szturmowe.

Drony Bayraktar TB2 nagrały kolejne momenty, w których niszczą nie jedną, a dwie nowoczesne łodzie szturmowe Rosji

Te nowoczesne łodzie szturmowe Rosji to oficjalnie łodzie patrolowe projektu 03160 i typu Raptor, które są produkowane od 2013 roku i służą w rosyjskiej marynarce już od siedmiu lat. Ich oficjalna rola obejmuje patrolowanie i przeszukiwanie terenu oraz zapewnianie ratunku, ale to też świetna, bo szybka, platforma do przeprowadzenia desantu. Taką zresztą funkcję pełni najpewniej przy Wyspie Węży, zasilając rosyjskie posterunki w tym rejonie z racji niedawnych ukraińskich bombardowań.

W praktyce te łodzie rozwijają prędkość do 89 km/h, mogą atakować wrogie cele z wykorzystaniem trzech karabinów maszynowych (jednego 14,5 mm i dwóch 7,62 mm). Znacznie większym zagrożeniem jest jednak nawet 20-osobowy oddział piechoty morskiej z pełnym wyposażeniem, który każdy Raptor może wziąć na swój pokład o długości 16,9 metra i szerokości 4,1 metra.

Flota rosyjskich Raptorów kurczy się jednak w zastraszającym tempie, bo obecnie na służbie jest ponoć maksymalnie 12 egzemplarzy, z czego Ukrainie udało się zniszczyć już przynajmniej pięć. Cztery z nich (wliczając w to te dwa „najnowsze”) z wojny wyeliminowały drony Bayraktar TB2, wykorzystując najpewniej swoje przeciwpancerne pociski, które z pewnością wyrządziły łodziom tak duże straty, że ich naprawa będzie albo niemożliwa, albo zbyt długa, jak na wojenne warunki.

Powyżej możecie obejrzeć zmontowane nagranie pochodzące od ukraińskiej marynarki, na którym drony z wykorzystaniem swoich bomb kierowanych laserowo (MAM w nieznanej wersji firmy Rokensan) zniszczyły łącznie dwa Raptory. Te od razu zajęły się ogniem i choć kontynuowały dalszy rejs, najpewniej nie trafią ponownie do użytku przez spowodowane zniszczenia.