Obejrzyjcie jak ukraiński system przeciwlotniczy OSA niszczy rosyjskiego drona

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, jak to drony Bayraktar TB2 bombardują rosyjskie stanowiska przeciwlotnicze, pokazując wręcz środkowy palec systemom, które miały je zwalczać. Dziś mamy dla Was coś innego i to wręcz z innej perspektywy, bo nagranie z tego, jak ukraiński system przeciwlotniczy OSA niszczy rosyjskiego drona.

Ukraiński system OSA niszczy rosyjskiego drona na najnowszym nagraniu Ministerstwa Obrony Narodowej kraju

Opracowane pierwotnie na okręty przeciwlotnicze systemy OSA to dzieło Sowietów, które ostało się na świecie w rękach Ukrainy czy Polski. Nie możemy też zapominać, że nasze wojsko ma w swoim arsenale ponoć 64 systemów OSA, z czego 17 jest zmodernizowanych do wersji Osa-AKM-P1 Żądło. Starsze warianty ciągle są na służbie i Ukraina korzysta z nich czynnie, co pokazuje nagranie ukraińskiego ministerstwa obrony, na którym widać wystrzelenie pocisku 9M33M2 i udane trafienie rosyjskiego niezidentyfikowanego drona rozpoznawczego (najpewniej Orłan-10 lub Orłan-30). Nie znamy daty, ale wiemy, że miało to miejsce w obwodzie zaporoskim.

#Ukrainian MOD released a footage showing shot-down of what appears to be a surveillance drone of #Russian forces by a Osa-AK short-tange air defense system of Ukrainian Army in Zaporizhia Oblast. pic.twitter.com/FGNs2zpWWa — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) May 4, 2022

Powyżej możecie obejrzeć w akcji naprawdę stary sprzęt, bo jego oryginał powstał w 1975 roku i stał się podstawą dla wykorzystywanych systemów OSA, czyli 9K33M2 Osa-AK. Ten doczekał się już wyrzutni pocisków 9M33M2 w osobnych kontenerach startowych i systemu TELAR 9A33BM2, mogącego wystrzelić i naprowadzić jednocześnie dwa pociski na jeden cel z szansą zestrzelenia 55-95%.

W tej wersji system wykorzystuje dwie osobne wyrzutnie szynowe z dostępem do łącznie sześciu jednostopniowych rakiet (po 3 na obie strony) napędzanych stałym materiałem pędnym. Same pociski 9M33 to rozwinięcie 9M33 poprawiające zasięg i pułap działania z 2-9 km i 50-5000 metrów do 1,5-10 km i 25-5000 metrów, które nie stanowią jedynej broni przeciwlotniczej Ukrainy.

W rzeczywistości kraj ma też dostęp do szeregu przeciwlotniczych zestawów, których czynnie używają, co potwierdza szereg udanych strąceń różnych rosyjskich BSP z przestworzy. Mowa o zestawach Starstreak i Martlet dostarczonych z Wielkiej Brytanii oraz szeregu innych, które Ukraina otrzymała w przeszłości z polskimi Piorunami i Gromami na czele.