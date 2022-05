Obejrzyjcie jak Javelin startuje i niszczy rosyjski opancerzony wóz piechoty BMP-2

Pamiętające czasy ZSRR bojowe wozy piechoty BMP-2 to jedne z najczęstszych widoków w rękach Rosji, więc regularnie jest nam dane podglądać ich ostatnie chwile na froncie. Tym razem możemy obejrzeć, jak przeciwpancerny pocisk Javelin startuje i niszczy rosyjski opancerzony wóz piechoty BMP-2, a niszczy tak, jak na Javelina przystało – doszczętnie.

Kolejny zniszczony rosyjski sprzęt na koncie pocisku Javelin

W tym pojedynku zwycięzca może być tylko jeden. Z jednej strony staje lekko opancerzony pojazd uzbrojony w działo automatyczne 2A42 kalibru 30 mm i osłaniany stalowymi płytami pancernymi o grubości maksymalnie 33 mm, a z drugiej nowoczesny przeciwpancerny pocisk. Nie byle jaki, a będący częścią systemu FGM-148 Javelin, czyli jednego z najskuteczniejszych broni tego typu.

W praktyce BMP-2 jest chroniony prawie w takim samym stylu, jak BMP-1, co oznacza, że można go uszkodzić nawet przeciwpancernymi pociskami kalibru 12,7 mm. Potwierdzają to niedawne zniszczenia dwóch BMP-2 z karabinów snajperskich Barret M82A1. Łatwo więc się domyślić, że uderzenie go z wykorzystaniem 8,4-kilogramowej głowicy kumulacyjnej z dwoma ładunkami wybuchowymi do penetracji pancerza reaktywnego jest wystarczające do jego totalnej anihilacji.

#Ukraine: A US-supplied FGM-148 Javelin in action against a Russian BMP-2 infantry fighting vehicle in the East – a direct hit leading to its destruction. pic.twitter.com/ujqY3hTxWH May 26, 2022

Przy uderzeniu Javelin przebija pancerz do ponad 750 mm bez reaktywnej powłoki i ponad 600 mm z nią. Pocisk wystrzelony z tego systemu jest kierowany na cel oddalony o maksymalnie 4000 metrów z wykorzystaniem podczerwieni, rozpędzając się do 300 m/s. Powyżej możecie obejrzeć, jak sprawdza się to w praktyce przy wystrzale i co dzieje się, kiedy pocisk dotrze już do celu, a dzieje się wiele.