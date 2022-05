Obejrzyjcie jak przeciwpancerny pocisk Skif niszczy rosyjski transporter MT-LB

Skonstruowany początkowo w roli ciągnika dla holowanej artylerii transporter opancerzony MT-LB został właśnie zniszczony w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze na pokładzie przekonali się o tym, co jest w stanie dokonać przeciwpancerny pocisk Skif, czyli system prawie całkowicie ukraińskiej produkcji.

Rosyjski transporter MT-LB kontra przeciwpancerny ukraiński Skif

Transporter MT-LB został opracowany za czasów ZSRR przez Charkowską Fabrykę Traktorów i obecnie polską firmę Huta Stalowa Wola. Nic więc dziwnego, że Wojsko Polskie wykorzystuje go, choć w zupełnie odmiennych rolach, niż pierwotnie. To na jego podstawie powstał WPT Mors, Irys, Przebiśnieg, Kret czy nawet TRI Hors, czyli cała masa sprzętu na bazie tych samych podstaw, ale z innym sprzętem.

Jako przykład transportera opancerzonego w podstawowej wersji MT-LB posiada pancerz o grubości od 3 do 10 mm i może transportować 10 żołnierzy poza 2-osobową załogą. Nie jest więc przykładem specjalnie imponującej platformy z racji lekkiego opancerzenia, dlatego w Polskim Wojsku pełni funkcję sprzętu działającego na tylnych liniach frontu.

Najważniejsze cechy? Stosunkowo niska waga (11900 kg w przypadku tej bojowej), co zapewniało mu dużą mobilność w trudnym terenie. Jest to więc sprzęt idealny na błotniste tereny Ukrainy i Rosja doskonale o tym wie. My z kolei możemy mieć pewność, że poniższe nagranie, na którym w MT-LB uderza przeciwpancerny pocisk systemy Skif, jest równoznaczne z uszczupleniem liczby rosyjskich żołnierzy o przynajmniej kilku.

#Ukraine: A really impressive strike from a Ukrainian Stugna-P operator – hitting a moving and partially visible Russian MT-LB APC from a distance of 4 kilometers. pic.twitter.com/hZd4t0tqkt — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Dla przypomnienia, przenośne przeciwpancerne zestawy rakietowe Skif to specjalna wersja ukraińskiego Stugna-P przeznaczona na eksport. Różnica między nimi dotyczy interfejsu, wyglądu i systemu naprowadzania, bo zamiast ukraińskiego PN-I wersja Skif otrzymała białoruski PN-S. Obecnie PPZR Skif znajduje się w rękach Ukraińców, bo broń przeznaczona na eksport została zatrzymana w kraju w dniu wojny. Zniszczenia sieje z wykorzystaniem pocisków RK-2S, RK-20F i najnowszych RK-2M o zasięgu do 5500 metrów. Bez względu na to, jakie wykorzystano, z pewnością rosyjski transporter MT-LB i jego załoga nie wyszły z tego cało.