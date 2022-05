Rosyjska kolumna była i… zniknęła. Obejrzyjcie precyzyjny ostrzał ukraińskiej artylerii

Pamiętacie swojego czasu przerażające wręcz kolumny wojsk rosyjskich, które sięgały kilku kilometrów? Wtedy te stojące w korkach pojazdy aż prosiły się o kultowe BRRRT! i choć najpewniej nigdy się ich nie doczekają, to przynajmniej precyzyjny ostrzał ukraińskiej artylerii robi swoje, niszcząc operowany przez sołdatów sprzęt z zabójczą (i w przenośni i dosłownie) precyzją.

Rosyjska kolumna posmakowała, czym jest precyzyjny ostrzał ukraińskiej artylerii

Wchodząc w szczegóły, 54. Brygada Piechoty Zmechanizowanej opublikowała w sieci nagranie, na którym bezpardonowo chwali się swoim ostatnim osiągnięciem. W jego ramach podczas walk w Donbasie przeszkodziła Rosji w przerzucie sprzętu i żołnierzy, niszcząc całkowicie rozległą kolumnę z grubo ponad 20 pojazdami, którym przewodziły wozy opancerzone z (najpewniej) rozpoznawczym BRM-1 na czele.

Russian armoured column targeted and destroyed by the Ukrainian 54th Mechanized Brigade in Donetsk Oblast.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/duZS2ChiuC — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) May 10, 2022

Jak ogromna jest to strata dla Rosji? Można powiedzieć, że przeogromna, bo poza wymienionym BRM-1 (wersji BMP-1) przednia część kolumny obejmowała też haubicę samobieżną Goździk (2S1) lub Akacja (2S3), trudny do rozpoznania wariant czołgu T-72 i pojazd MTLB. Dalsza część konwoju składała się z kolejnych nieokreślonych pojazdów opancerzonych i finalnie kolumny ciężarówek z amunicją i sprzętem.

Niestety nagranie nie jest zbyt „dobre” do przeprowadzenia analizy, bo jest bardziej rozrywkowym zlepkiem tego, co „widziało” wiele dronów w momencie przeprowadzenia ostrzału. Samo to daje nam ogromne pojęcie o tym, jak świetnie Ukraińcy przeprowadzili tę akcję, dbając zwłaszcza o kluczowy aspekt przeprowadzania ostrzału artyleryjskiego (informacje). Dzięki niemu nie tylko są w stanie określić pozycję wroga, ale też skorygować ewentualne chybienia.

Ukraińska haubica samobieżna Bogdana

Na nagraniu widzimy jeden kluczowy moment zatrzymania kolumny, którym było zniszczenie prowadzącego wozu. To zatrzymało przednią część kolumny i sprawiło, że dojechała do niej ta tylna, ułatwiając znacznie zadanie Ukraińcom. Kilka pocisków naturalnie chybiło, a kilka rozniosło wrogie pojazdy w drobny mak, jeśli nie za pierwszym, to za drugim wystrzałem i tyczy się to nawet uciekających z pułapki pojazdów. Finalnie ostatnie sekundy nagrania pokazują nam kilka wraków pojazdów i najpewniej tym samym decyzję o wycofaniu się rosyjskich wojsk z tego manewru.