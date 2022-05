Kolejny przykład potęgi ukraińskiej artylerii. Obejrzyjcie deorkizację wsi

Jedno z najnowszych i najlepiej zmontowanych nagrań ukazujących kolejny przykład potęgi ukraińskiej artylerii pojawiło się w sieci, podłapując trend określania sołdatów mianem orków (nawiązanie do sił Saurona z kultowej trylogii). Jak? Obejrzyjcie sami poniżej (2 minuta 3 sekunda).

Kolejny przykład potęgi ukraińskiej artylerii

Można więc powiedzieć, że 45. Brygada Artyleryjska Ukrainy przeprowadziła „deorkizację” kolejnego rejonu w obwodzie Zaporowskim. Na poniższym nagraniu, którego obejrzenie zajmie Wam ledwie 140 sekund obejrzycie, jak ukraiński dron lokalizuje cel za celem, zapewniając kluczowe informacje oddziałom artyleryjskim, których najlepszą ochroną jest znaczny dystans, jaki dzieli je od celów.

Te przykłady ognia pośredniego potwierdzają, jak celna jest obecnie ukraińska artyleria. Wprawdzie nagranie zostało zmontowane do tego stopnia, że mogło ukryć niektóre niecelne trafienia, ale nie możemy zapominać, że to tylko i wyłącznie artyleria – coś, co z zasady nigdy nie trafia dwa razy w to samo miejsce i coś, co realizuje ostrzał na podstawie z góry wytyczonych współrzędnych wroga.

To więc naturalne, że momentami ostrzał bywa niecelny, ale to, co od dłuższego czasu pokazuje na froncie Ukraina, walcząc z siłami okupanta, już wielokrotnie świadczyło o bardzo wysokiej celności. Finalnie na powyższym nagraniu ukraińskiej artylerii widzimy łącznie 14 wystrzałów, które w dużej części bezpośrednio raziły rosyjskie siły.