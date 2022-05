Po toaletach i pralkach nadszedł czas na coś sensownego. Teraz Rosja wykrada ukraińskie helikoptery Mi-2

Według najnowszych doniesień Rosjanie po początkowym lubowaniu się w rozkradaniu sprzętów sanitarnych, żywności i elektroniki zaczęli kraść sprzęt o bardziej wojskowym charakterze. Według najnowszego raportu MilitaryAviation.in.UA, którego wiarygodność budują zdjęcia, teraz Rosja wykrada ukraińskie helikoptery z okupowanych terenów.

Rosja wykrada ukraińskie helikoptery Mi-2

Przejmowanie sprzętów wojskowych przez jedną i drugą stronę konfliktu nie jest niczym nowym. To jednak pierwszy raz, kiedy widzimy w praktyce tak dalece zakrojoną kradzież sprzętu, który teoretycznie nie jest zdatny do użytku w wojsku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które ukazują rosyjską kolumnę wojskową, wywożącą ukraińskie śmigłowce Mi-2 z lotniska w Czornobajiwce koło Chersonia, czyli z rejonu w południowej Ukrainy.

Nie są to zdobycze z frontu, a po prostu te maszyny, które były w tak złym stanie technicznym w dniu inwazji (24 lutego), że nie zdołano ich przetransportować w głąb Ukrainy. Wprawdzie Mi-2 daleko do specjalnie imponujących maszyn lotniczych, a ich stan (patrząc na zdjęcia) z całą pewnością utrudni ich wykorzystanie w wojnie przez Rosjan, ale nie możemy zapominać o jednym – sankcjach.

Przeżarty korupcją i kłamliwymi ogłoszeniami co do produkcji sprzętu wojskowego kraj, jakim jest Rosja, zderzyła się ze ścianom po nałożeniu sankcji na import sprzętów z praktycznie całego świata. To doprowadziło do zmniejszenia, a nawet zatrzymania produkcji w zakładach przez braki części, więc te skradzione ukraińskie przestarzałe śmigłowce szkoleniowe Mi-2, jeśli nie zostaną wykorzystane w boju, to z całą pewnością posłużą agresorowi do naprawy innych maszyn.

Warto wiedzieć, że produkcję Mi-2 realizowały polskie zakłady PZL od 1966 roku, a pierwszy prototyp Mi-2 wykonał swój pierwszy lot we wrześniu 1961 roku. To śmigłowiec zaprojektowany do transportu personelu i ładunków, a także do zadań szkoleniowych i rozpoznawczych, który wykorzystuje trzyłopatkowy wirnik główny oraz dwa silniki turbinowe zamontowane obok siebie na szczycie kabiny z okrągłymi wlotami powietrza nad kokpitem i owalnymi wylotami spalin po bokach silników.