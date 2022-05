Rosyjski czołg T-72B3 zaczął uciekać. Ukraińcy nie dali mu na to szans

Widzieliśmy już całą masę nagrań, które przedstawiały dokładne momenty trafienia rosyjskich czołgów z różnego rodzaju systemów uzbrojenia, ale niewiele tych, które pokazywały szczegóły tego, co działo się później. Poniżej znajdziecie za to wyjątkowe ujęcia z drona, które przedstawiają uciekający rosyjski czołg T-72B3.

Obejrzyjcie jak rosyjski czołg T-72B3 podejmuje odwrót, a załoga przeżywa i w następstwie ucieka z tykającej bomby

Trwające ponad dwie minuty nagranie pokazuje wycofującego się i ciągle atakującego ze swojego głównego działa T-72B3, którego załoga zrozumiała, że odwrót to jedyne rozwiązanie. Potwierdza to zarówno pozycja czołgu, jak i odpalenie granatu dymnego, który najwyraźniej nie zdał się na wiele.

Ukrainian 79th Air Assault Brigade destroys a fleeing Russian T-72B3 pic.twitter.com/wJ6sGskflX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 22, 2022

Początkowo może się wydawać, że ten rosyjski T-72B3 został trafiony ogniem artyleryjskim, ale w ruchu są na to małe szanse. Obłok dymu po uderzeniu wskazuje, że trafiono go w przód (najmocniej opancerzony fragment kadłuba), co obejmowało zapewne pewnego rodzaju pocisk przeciwpancerny (Stugna, Skif, Javelin?). Ten doprowadził do ogromnej eksplozji, która uniemożliwiła załodze kontynuowanie ucieczki.

Rosyjscy czołgiści przeżyli jednak trafienie, bo zaczęli uciekać od razu poi pierwszych imponujących eksplozjach. Tyczy się to przynajmniej dowódcy i strzelca, jako że znajdują się najbliżej włazu, dlatego ucieczkę kierowcy możemy podejrzeć dopiero po wjechaniu w drewniany słup energetyczny. Kolejne eksplozje potwierdzają, że ucieczka z płonącego czołgu się opłacała, ale to nie koniec, bo ostatnie 30 sekund nagrania pokazuje zarówno załogę, jak i innych Rosjan, lamentujących zapewne nad ich smutnym losem… już bez czołgu. Pogląd na wszystko zapewnił światu latający w spokoju dron.

Czołgi T-72B3 są obok T-72B3M i T-72 SIM-3 pierwszymi z rodziny T-72 z armatami 2A46M-5, a nie 2A46M. Dzięki m.in. temu ulepszeniu mogą strzelać wieloma rodzajami pocisków (w tym przeciwpancernymi) do celów oddalonych o maksymalnie 3000 metrów. Nie można jednak zapominać o tym, że T-72 dręczy niska celność, bo średnio pociski wystrzelone z działa mogły trafiać nawet metr od celu na dystansie 1,8 km.