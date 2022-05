Rosyjski helicopter Mi-8 rozbił się daleko od Ukrainy. Dywersja? Nie. Po prostu Rosja

Pierwszego maja w sieci pojawiło się nagranie ukazujące najpewniej koniec akcji strażaków w Rosji na środku łąki. Ci musieli zostać wezwani na miejsce katastrofy, w której rosyjski helicopter Mi-8 rozbił się bez znanej przyczyny, co otwiera ogromne pole do spekulacji, które z łatwością możemy wypełnić.

Na lotnisku na północ od Moskwy awaria sprowadziła rosyjski helicopter Mi-8 na ziemię, zabijając przy tym jedną osobę

Najważniejsze zdecydowanie jest to, że rosyjski helicopter Mi-8 mimo trwającej wojny rozbił się nie na terenie Ukrainy, a w Rosji. Mówiąc dokładnie, miało to miejsce w okolicy lotniska Mogochi w obwodzie twerskim na północ od Moskwy. W incydencie życie straciła jedna osoba na pokładzie, a pięć pozostałych zostało rannych.

To pewne, że jakkolwiek Ukraina nie chciałaby dopuszczać się akcji dywersyjnych na terenie Rosji, za tą katastrofą stoi po prostu to, co od zawsze dręczy rosyjskie lotnictwo. Co tu dużo mówić, temu państwu wpadki w przestrzeni powietrznej zdarzają się wręcz regularnie.

Mi-8 helicopter crashed at Mogochi airfield in Zabaikalsky Krai of Russia. 1 dead, 5 wounded https://t.co/MBodt4suHO #Russia pic.twitter.com/W7UzgoO0d5 — Liveuamap (@Liveuamap) May 1, 2022

Dziś, czyli po wprowadzeniu sankcji i z pewnością w obliczu zwiększenia tempa w rosyjskich fabrykach, ten stan rzeczy nie mógł ulec poprawie. Możemy być pewni, że tak jak dawniej Rosja mogła zaliczać okazjonalne wpadki ze swoimi maszynami lotniczymi, które odmawiały posłuszeństwa w locie z powodu awarii, tak teraz szanse na to musiały wzrosnąć.

Jeśli z kolei idzie o śmigłowiec Mi-8, to ten radziecki helikopter wielozadaniowy z lat 60. ubiegłego wieku służy Rosji na wiele sposobów związanych bardziej z transportem oraz logistyką wojsk, niż czynnym udziałem na froncie. Tylko kilka wersji jest w stanie pełnić bezpośrednio funkcję bojową, bo większość z nich odpowiada po prostu za transportowanie nawet 24 żołnierzy z pełnym wyposażeniem.