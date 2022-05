Dwa rosyjskie drony już w rękach Ukrainy. To Tahkion i ZALA 421-16E

W jednym z naszych poprzednich artykułów opisywaliśmy, jakie najciekawsze bezzałogowce traci agresor i co one potrafią, a dziś mamy dla Was dwa kolejne rosyjskie drony (Bezzałogowe Systemy Powietrzne – BSP), które udało się przechwycić Ukrainie. Mowa o stricte zwiadowczych sprzętach, bo o Tahkion oraz ZALA 421-16E.

Tahkion i ZALA 421-16E to dwa rosyjskie drony, które w ostatnim czasie zostały przejęte przez Ukrainę

Zacznijmy może od tego o bardziej wdzięcznej nazwie. Poniżej możecie podejrzeć zdjęcia drona w dosyć dobrym stanie, który albo „spadł sam z siebie”, jak to w Rosji bywa, albo został zwyczajnie zestrzelony przez ukraińskie siły. Na to drugie są małe szanse, patrząc po braku widocznej dziury z broni konwencjonalnej, ale może Ukraina wykorzystuje już jakieś systemy zagłuszające?

#Ukraine: A Russian Takhion tactical reconnaissance UAV, crash landed or shot down by Ukrainian electronic warfare systems on the Eastern front.

W skrócie Takhion to miniaturowy bezzałogowy system powietrzny o konstrukcji latającego skrzydła stworzony do prowadzenia misji zwiadowczych w ramach wsparcia sił naziemnych w zasięgu do 40 km. Napędza go zamontowane na nosie dwułopatowe śmigło, jest obsługiwany przez dwuosobową załogę, a według niektórych podań jest najbardziej zaawansowanym BSP opracowanym dotychczas przez Rosję. Na służbę wszedł jednak w 2015 roku, więc do tego czasu sporo mogło się pozmieniać. Wznosi się na wysokość do 4000 metrów i operuje w temperaturach od -30 do +40 stopni Celsjusza.

#Ukraine: A Russian ZALA 421-16Е reconnaissance drone was shot down by the Ukrainian air defense forces on the Eastern front.

Powyżej z kolei możecie podejrzeć ZALA 421-16E w znacznie gorszym stanie. Ten rosyjski dron zwiadowczy do rekonesansu jest typowym stałopłatowcem, latającym na wysokość do 5000 metrów bez dawania o sobie znać wrogom, dzięki elektrycznemu silnikowi i akumulatorowi. Ograniczyło to jednak ogólny zasięg drona do „ledwie” 4 godzin operacyjności w powietrzu.