Czy rosyjskie lotnictwo to żart? Sprawdźcie sami na nowych przykładach

Kilka dni temu informowaliśmy Was o nietypowym problemie rosyjskich helikopterów rozpoznawczo-szturmowych Ka-52 Aligator. Okazało się, że ich wirniki generują tak wielkie wibracje, że te zaczynają przeszkadzać pilotom w locie i nawet niszczą helikoptery. Jak się okazuje, to nie jedyny problem znienawidzonego na całym świecie narodu – nowe przykłady zdają się odpowiadać na pytanie, czy rosyjskie lotnictwo to żart.

Rosyjskie lotnictwo miało znacząco ograniczyć możliwości obronne Ukrainy. Stało się jednak pośmiewiskiem

Pierwotne oczekiwania rozwoju wojny w Ukrainie stawiały obrońców w paskudnej sytuacji. Przewidywano, że znacznie bardziej zaawansowane i liczniejsze siły powietrzne Rosji będą panować nad przestrzenią powietrzną i tym samym ziemią do tego stopnia, że wojska ukraińskie będą miały związane ręce. Jak się okazało już po ponad 90 dniach wojny, sprawa ma się inaczej. Rosyjskie lotnictwo nie zmusiło Ukrainy do defensywy i nadal nie powstrzymuje obrońców przed odbieraniem utraconego terenu.

#Ukraine: A Russian ZALA KYB (Loitering munition) or Eleron-3 Recon UAV ran into a few issues. pic.twitter.com/suEGkkWt6p — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 15, 2022

Czy są tego powody? Jak wskazują najnowsze przykłady rosyjskiego sprzętu lotniczego z Ka-52 na czele, najpewniej tak. Powyżej przykładowo możecie obejrzeć akrobacje powietrzne rosyjskiego drona rozpoznawczego Eleron-3 lub drona kamikaze KUB BLA. Z tej odległości trudno je rozpoznać, ale forma „latającego skrzydła” jednoznacznie wskazuje na te dokładnie dwa drony. Bez względu na to, którym dronem jest ten na nagraniu, długo sobie z pewnością nie polatał (czy słyszycie muzykę z Interstellar?).

Niestety nie mamy zdjęć na potwierdzenie innych doniesień, ale według sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, Bena Wallace, wraki rosyjskich myśliwców są znajdowane z prymitywnymi odbiornikami GPS. Te są po prostu przyklejone do desek rozdzielczych z racji tego, że systemu wbudowane są w domniemaniu tak nieprecyzyjne.

