Ukraińscy snajperzy postrachem rosyjskich wozów bojowych. Odnotowano pierwsze zniszczenie BMP-2 z karabinu snajperskiego

Zwykle, kiedy z frontu docierają do nas informacje na temat zniszczonych pojazdów, dotyczą one wykorzystania dział, min, granatników czy przeciwpancernych pocisków wszelkiej maści. To zmienia się właśnie dziś z racji tego, że odnotowano pierwsze zniszczenie BMP-2 z karabinu snajperskiego. Potwierdziło to, że nawet ukraińscy snajperzy mogą być postrachem rosyjskich wozów bojowych.

BMP-2 powinny być odporne na ostrzał z amunicji kalibru 12,7 mm. Dwa przykłady ich zniszczenia przez ukraińskich snajperów jednak temu przeczą

W przypadku zaangażowania opancerzonego pojazdu z bronią przeciwpancerną sprawa ma się jasno. Żołnierz celuje w możliwie najbardziej wrażliwy fragment kadłuba i naciska spust (ewentualnie kierując pociskiem za pomocą laserowego wskaźnika lub terminalu) albo zdaje się wyłącznie na systemy zaawansowanych pocisków. Mowa o tych, które wymagają od niego wyłącznie naciśnięcia jednego przycisku (np Javeliny).

Sprawa ma się inaczej przy wykorzystaniu działek i wielkokalibrowych karabinów maszynowych, a zwłaszcza mniej szybkostrzelnych karabinów wyborowych/snajperek (potocznie snajperek), które wymagają wyższej precyzji. Przykładem tego jest Barrett M82A1 w rękach ukraińskich sił specjalnych, które otrzymały to wyposażenie w liczbie ponad 100 egzemplarzy z amunicją kalibru .50 (12,7 mm) liczoną w ponad 30000 sztuk za sprawą dostaw od USA i Holandii.

Снайпери ССО🇺🇦 знищили 2«бехи» 🇷🇺

Працювали на дистанції 754 м від цілі.Під час роботи снайперів ССО було знищено ворожу БМП-2 внаслідок влучання бронебійно-запалювального набою у боєкомплект.Ще одну бронемашину після декількох пострілів по моторному відсіку було виведено з ладу pic.twitter.com/TncJEfXhgj — Олександр Колим (@OleksandrKolym) May 3, 2022

Jak sprawdzają się w praktyce ich możliwości penetracji pancerza o grubości 20 mm z 1 km? Jak wynika z historii snajperów z ukraińskich Sił Operacji Specjalnych sprawdzają się wręcz wzorowo. Potwierdza to zniszczenie nie jednego, a dwóch BMP-2, czyli rosyjskich opancerzonych wozów bojowych piechoty, które w przypadku bocznych płyt powinny chronić przed amunicją kalibru 12,7 mm.

Na zamieszczonym powyżej nagraniu snajperzy znajdowali się ponad 700 metrów od celów. Wedle doniesień pierwszy egzemplarz BMP-2 został wyeliminowany po celnym trafieniu pociskiem przeciwpancerno-zapalającym w magazyn amunicji. Drugi po znacznie okazalszym ostrzale (kilkukrotnym) został unieszkodliwiony przez awarię silnika, co jednoznacznie wskazuje, że podstawowy sprzęt Rosji do transportowania piechoty (i nie tylko), ma problem nawet ze snajperami.