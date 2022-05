Ukraina wyłowiła wrak rosyjskiego śmigłowca z pierwszych dni inwazji i bitwy o Kijów. Dlaczego?

Każda wojna ma swoich bohaterów i symbole, a tych podczas trwającej wojny ukraińsko-rosyjskiej zdecydowanie nie brakuje. Potencjalnie poniżej zobaczycie kolejny z nich, bo akurat Ukraina wyłowiła wrak rosyjskiego śmigłowca z pierwszych dni inwazji, który dopuścił się szturmu na Kijów.

Wrak rosyjskiego śmigłowca z pierwszych dni inwazji już na brzegu. W jakim celu Ukraina go wyłowiła?

24 lutego 2022 roku praktycznie cały świat zawalił się dla obywateli Ukrainy, a świat nie mógł otrząsnąć się z szoku. Był to dzień otwartego ataku Rosji na Ukrainę, który dotarł nawet aż do stolicy – Kijowa, a my mogliśmy tylko obserwować działania agresora z licznych filmów trafiających do sieci. Wtedy mogło się nam wydawać, że Rosja wygra, patrząc po liczbie i rodzaju nagrań przedstawiających atak, ale od wielu tygodni obserwujemy już kontratak ze strony Ukrainy, który może tylko cieszyć. Teraz szczególnie, bo właśnie wyłowiono wrak rosyjskiego śmigłowca z pierwszego dnia inwazji, który jest niczym symbol nieudanej „operacji specjalnej”.

Czytaj też: Tańsze i powszechniejsze wyświetlacze micro- i mini-LED na horyzoncie. Firma Porotech się o to postarała

Może się to wydawać przesadą, ale rozpoczęta 24 lutego bitwa o Kijów trwała od 24 lutego do 2 kwietnia i zakończyła się wyparciem wojsk rosyjskich. Powyżej możecie obejrzeć nagranie z godzin popołudniowych tego paskudnego dla wielu dniach i może nawet ten sam helikopter, którego wrak widzicie poniżej. Na ten moment trudno to dokładnie określić, ale są spore szanse na to, że ten właśnie Mi-24 lub Mi-35M (wersja zmodernizowana) latał nad Kijowem właśnie pierwszego dnia inwazji i padł ofiarą ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, spadając do zbiornika wodnego na północ od stolicy.

A Russian helicopter (a Mil Mi-24, I guess) being lifted from the Kyiv Sea bottom.

One of those many shot down during the Battle of Kyiv. pic.twitter.com/d8nQc7AUeB May 5, 2022

Czytaj też: Ukraina zniszczyła najnowocześniejszy rosyjski czołg. Czym wyróżniał się T-90M Proryw?

Dziś jest już dosłownie w rękach Ukrainy, która może go stosownie wykorzystać. Jak? Na wiele sposobów. Najbardziej oczywistym powodem wyłowienia wraku rosyjskiego śmigłowca jest poznanie tajemnic tego sprzętu i jego słabych oraz mocnych stron. Z drugiej strony Ukraina może postarać się o jego wykorzystanie w nietypowy sposób, robiąc z niego zarówno towar konsumencki albo atrakcję turystyczną. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy rosyjską maszynę wykorzystuje się do zebrania funduszy na pomoc Ukrainie, bo wcześniej postanowiono nagradzać kawałkiem rosyjskiego myśliwca osoby wspierające kraj na zbiórce.