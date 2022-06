Jeden celny artyleryjski strzał Ukrainy pogrążył czołg T-64BV. Tak imponujących eksplozji jeszcze nie widzieliśmy

W rzeczywistości rzadko widzimy rosyjskie czołgi T-64 w akcji, bo są one akurat domeną ukraińskich oddziałów pancernych. Więcej o tym przeczytacie w naszym artykule pod tytułem: ukraińskie T-64 BM Bułat. Te poradzieckie czołgi blokują rosyjską inwazję. Jednak ten typ czołgów występuje również po stronie rosyjskiej i mamy na to kolejny przykład, jako że niedawno jeden celny artyleryjski strzał Ukrainy pogrążył czołg T-64BV.

Celny artyleryjski strzał Ukrainy pogrążył czołg T-64BV, pozwalając nam podejrzeć imponujące eksplozje

Poniżej możecie obejrzeć, jak T-64BV znosi celne trafienie ogniem pośrednim w postaci nieokreślonego artyleryjskiego sprzętu, który znajduje się w rękach Ukraińców. Za tę akcję odpowiada 54. Brygada Zmechanizowana, a my nie przywiązywalibyśmy szczególnej wagi do moździerza widocznego na początku nagrania, bo to zdjęcie już nie raz trafiało do podobnych materiałów.

#Ukraine: A Russian (DNR) T-64BV tank was destroyed by artillery of the 54th Separate Mechanized Brigade near Marinka, Donetsk Oblast – a catastrophic explosion and turret toss included. pic.twitter.com/YFzZTqwFKK — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 9, 2022

Materiał wideo uchwycony przez drona ukazuje kilka niecelnych trafień ukraińskiej artylerii. Jednak szczęście przestało sprzyjać prorosyjskim separatystom załodze czołgu T-64BV w dokładnie 60 sekundzie. Wtedy to bowiem oddziałowi ukraińskiemu udaje się celnie trafić ustawiony przed niewielką linią spalonych drzew czołg T-64BV. Pierwsza eksplozja towarzyszące trafieniu wygenerowała przede wszystkim gęste kłęby dymu, ale po niej nadeszła druga, która unicestwiła z całą pewnością czołg.

Potwierdzają to ostatnie sekundy nagrania, na którym dostrzegamy płonący czołg T-64BV, który po chwili eksploduje ogromną kulą ognia, co jest z całą pewnością „winą” detonacji pokładowej amunicji. Tą często powoduje sam pożar, który trawiąc czołg, rozgrzewa amunicje do niebezpiecznych poziomów i tym samym doprowadza do jej eksplozji.