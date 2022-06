Kupić laptopa do gier i nie przepłacić? Wiemy jak to zrobić

Szukając nowego laptopa można natknąć się na mnóstwo różnych propozycji. Wystarczy tylko zajrzeć do sklepu X-Kom, aby zobaczyć, jak wiele propozycji mamy do wyboru. Jeśli polujecie na konstrukcję poniżej 5000 zł to warto zapoznać się z naszą propozycją.

ASUS TUF Dash F15 to jedna z najciekawszych propozycji

Naszą propozycją jest Asus TUF Dash F15 w wersji z procesorem Intel Core i7-11370H i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Jest to konstrukcja, która już na pierwszy rzut oka przyciąga wyglądem. Mamy do czynienia z szarą konstrukcją, która na swojej klapie ma logo TUF. Nie zabrakło też wyróżnionych przycisków WSAD oraz podświetlenia, które może okazać się niezastąpione podczas nocnych rozgrywek.

Laptop jest konstrukcją przenośną nie tylko z definicji. Wielu producentów o tym zapomina i tworzy ciężkie i kompletnie nienadające się do przenoszenia notebooki. W tym przypadku mamy do czynienia z grubością zaledwie 20,7 mm oraz masą 2,04 kg. Całość zaliczyła testy MIL-STD-810H, dzięki czemu tak łatwo nie zepsujecie sprzętu. Warto też zwrócić uwagę na akumulator, który ma pojemność 4940 mAh i zapewnia do 16,6 godziny pracy. Bez problemów więc możecie korzystać ze sprzętu nawet podczas dłuższych podróży.

Specyfikacja jest najważniejsza dla graczy

Nie ma co ukrywać, że jeśli jesteście graczami to najważniejsza jest dla Was wydajność. W przypadku omawianego laptopa na pewno będziecie z niej zadowoleni. Na pokładzie znajduje się procesor Intel Core i7-11370H. Oferuje on 4 rdzenie/ 8 wątków i taktowanie do 4,80 GHz. Wspiera go karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 o TGP równym 80 W (85 W z Dynamic Boost). Nie mogło też zabraknąć 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz – jest to absolutny standard w przypadku gier. Asus TUF Dash F15 oferuje również szybki dysk PCI-E Gen3 o pojemności 512 GB. Całość sprawia, że zdecydowanie możecie liczyć na dużą liczbę wyświetlanych klatek w różnych tytułach i brak zmartwień o to, czy dana gra na pewno Wam ruszy.

Ważną rzeczą jest również matryca, która w przypadku graczy ponownie musi oferować odpowiednie parametry. Tutaj mamy do czynienia z matową matrycą IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Asus nie zapomniał o wysokim odświeżaniu wynoszącym 144 Hz oraz obecności Adaptive-Sync. Takie rozwiązanie powinno więc również znakomicie sprawdzić się np. w grach esportowych.

Podstawą każdego komputera jest system. W tym wypadku mamy do czynienia z najnowszym Windowsem 11. Nie musicie więc martwić się o klucz do systemu, czy zgodność z najnowszym systemem – jest on preinstalowany od nowości.

Nie mniej ważny jest Windows 11

Czy system operacyjny może mieć wpływ na granie na komputerze? W przypadku Windowsa 11 tak i to bardziej, niż kiedykolwiek. Najnowszy system Microsoftu dodaje szereg funkcji, dzięki którym granie w gry jest o wiele przyjemniejsze.

Przede wszystkim Windows 11 jest zintegrowany z usługą Xbox Game Pass. Nie potrzebujemy już do tego osobnej aplikacji. Dostęp do pokaźnej biblioteki gier mamy na wyciągnięcie ręki. W tym wielu tytułów, które trafiają do niej od razu po premierze. Dzięki funkcji Direct Storage gry wczytują się szybciej. To funkcja, którą znają posiadacze konsol Microsoft Xbox. Dane niezbędne do uruchomienia gry są wczytywane z dysku twardego do pamięci RAM, a następnie przetwarzane przez kartę graficzną, z pominięciem procesora. Co skraca czasy ładowania w grach.

Windows 11 to również lepsza jakość obrazu. Z jednej strony zapewnia to obsługa biblioteki DirectX 12. Z drugiej mamy funkcję Auto HDR, który poszerza paletę wyświetlanych barw oraz większa kontrast obrazu. A jeśli komputera używamy nie tylko do grania w gry, bardzo przydatną funkcją będzie możliwość tworzenia wirtualnych pulpitów. Na jednym mamy zestaw aplikacji i skrótów do pracy lub nauki, a na drugim… zestaw po pracy lub nauce.

Łączność również nie zawodzi

Asus TUF Dash F15 oferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 oraz wejście RJ-45 1 Gb/s. Możecie więc bez problemów połączyć się z dowolną siecią i wykorzystać jej możliwości. Nie będziecie mieli problemów z wysokim pingiem czy niskimi transferami – laptop wyciągnie z połączenia 100% możliwości. Mamy również złącze HDMI 2.0b, więc w razie potrzeby bez problemów podłączycie się do monitora. Producent nie zapomniał też o trzech złączach USB 3.2 Gen1 i jednym USB-C z Thunderbolt 4. Szybkie dyski zewnętrzne również nie będą zwalniały po podłączeniu.

Ile za niego zapłacicie?

Asus TUF Dash F15 dostępny jest w sklepie X-Kom w cenie 4999 zł. Jest to jedna z najciekawszych propozycji w tej cenie, która oferuje świetną wydajność zamkniętą w naprawdę przenośnym sprzęcie. Warto więc wziąć jego pod uwagę, jeśli właśnie szukacie sprzętu za ok. 5000 zł.

A może model z RTX 3050?

Jeśli powyższa cena jest dla Was zbyt duża to zawsze możecie zastanowić się nad tańszym modelem z kartą Nvidia GeForce RTX 3050 o TGP 60 W (75 W z Dynamic Boost). To jedyna różnica w stosunku do poprzedniego modelu – cała reszta pozostaje taka sama. Mamy więc procesor Intel Core i7 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk PCI-E o pojemności 512 GB. Całość jest w pełni dostosowana do przenoszenia i pracy bez dostępu do prądu. Za taki model zapłacicie w sklepie X-Kom 4299 zł. Cena jest wyraźnie niższa, a laptop oprócz nieco słabszej grafiki, zachowuje możliwości droższego sprzętu. Jest to zdecydowanie kolejna ciekawa alternatywa, jeśli nie chcecie wydawać większej ilości pieniędzy.