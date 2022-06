Wyjątkowe nagranie z kabiny lecącego ukraińskiego Su-25. Musicie to obejrzeć

Po kilku godzinach od naszego artykułu, w którym opisywaliśmy wyjątkowy przelot MiGa-29 nad prorosyjskimi separatystami i narzekaliśmy na brak takich widoków od lutego, dostaliśmy właśnie coś wyjątkowego – wysokiej jakości nagranie z kabiny lecącego ukraińskiego Su-25.

Do sieci trafiło nagranie z kabiny lecącego ukraińskiego Su-25

Piloci myśliwców oraz same myśliwce są od zawsze tematem rozpalającym wyobraźnię i czymś, wokół czego można stworzyć dzieła popkultury (patrz – Top Gun, czy Do Gwiazd). Ten duet łączy bowiem zarówno profesjonalistów z wieloletnim szkoleniem, jak i jedne z najbardziej imponujących dzieł ludzkich rąk. Na poniższym nagraniu wprawdzie nie widzimy w akcji najnowocześniejszej maszyny (np. F-35), a poczciwego Su-25, ale to nie przeszkadza nam, żeby cieszyć się i zachwycać nagraniem z poziomu jego kabiny.

#Ukraine: Crazy first-person footage of a Ukrainian Su-25 air support jet flying over the combat zone in the East almost skimming the trees.

As seen, the jet is armed with a classic setup – 4 B-13L 122mm rocket pods and 2 PTB-800 drop tanks. pic.twitter.com/Zi2XK2WUDJ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022

Na powyższym nagraniu możemy podejrzeć całe 19 sekund tego, co widzi pilot samolotu odrzutowego podczas lotu tuż nad koronami drzew. W pierwszych sekundach samolot znajduje się nad drogą z kilkoma samochodami, a następnie (po cięciu) nad ukraińskimi polami uprawnymi. W 14 sekundzie możemy obejrzeć dodatkowo unoszące się słupy białego dymu, charakterystyczne dla ledwie wystrzelonych pocisków, co nadaje materiałowi dodatkowej dozy tajemniczości.

Co pokazuje nagranie? Oprócz brawurowego lotu, który jest pokazem siły ukraińskiego lotnictwa i krokiem ku poprawieniu morale Ukraińców, zdradza też wyposażenie dodatkowe w postaci dwóch zewnętrznych zbiorników paliwa PTB-800 oraz czterech zestawów wyrzutni po 5 pocisków B-13L kalibru 122 mm każdy. W nich można stosować rakiety S-13 w różnych wersjach o wadze do 75 kg, zasięgu od 0,5 do 6 km i materiale wybuchowym do 14,6 kg.

Jak wskazują same rakiety, Su-25 to przykład samolotu szturmowego, czyli takiego, który służy do atakowania celów naziemnych. Pamięta lata 70. ubiegłego wieku i w porównaniu do myśliwców obecnej generacji nie jest specjalnie zaawansowany, co potwierdza jego prędkość maksymalna rzędu 950 km/h i pułap 7000 metrów. Potencjał tego samolotu jest jednak ogromny, bo oprócz dwulufowego działka GSz-30-2 kalibru 30 mm może latać z uzbrojeniem o łącznej masie 4340 kg za sprawą 10 węzłów do podwieszania bomb i pocisków.