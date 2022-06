Kolejny sekret Rosji ujawniony. Ukraińcy znaleźli nowoczesny rosyjski pocisk, który spadł przez awarię

Ledwie kilkadziesiąt godzin od świetnego pokazu skuteczności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, który zagroził nie Ukraińcom, a samym Rosjanom, dowiedzieliśmy się o kolejnej „wpadce” rosyjskiego wojska. Tym razem mowa o czymś natury technologicznej, bo przez (najpewniej) awarię w locie, nowoczesny rosyjski pocisk spadł bezpośrednio na ziemię, ujawniając kolejny sekret agresora.

Nowoczesny rosyjski pocisk R-77-1 spadł na terytorium Ukrainy przez (najpewniej) wadliwe systemy

Zwłaszcza na początku wojny Rosjanie nie wykazali się za bardzo w swoich działaniach wojennych i dbaniu o własny sprzęt, często pozostawiając go na froncie i uciekając. W efekcie Ukraina, a tym samym wszystkie państwa NATO, mogły mieć dostęp do nowoczesnych systemów Rosjan, na czele ze stanowiskami dowodzenia, radarami i nawet bronią.

Do tego grona dołączyła właśnie tajna rakieta powietrze-powietrze średniego zasięgu, którą ukraińskie służby znalazły i odkopały w żytomierskim obwodzie. Mowa o pocisku R-77-1, AA-12B (wedle NATO) czy Izdielije 170-1 (potocznie), który utracił jeden z rosyjskich samolotów odrzutowych podczas misji bojowych nad Ukrainą. Jest to pocisk służący do neutralizacji wrogich celów powietrznych, który według Rosjan, wykorzystuje zaawansowany radiolokator.

R-77-1 nie jest byle jakim pociskiem, a przykładem najnowszej generacji rosyjskich pocisków rakietowych R-77 z aktywnym naprowadzaniem radarowym, które zostały wprowadzone do arsenału rosyjskich myśliwców Su-35 Flanker. Stąd jego niedawne wejście na służbę, które datuje się na 2015 rok, co tylko podkreśla wagę znaleziska.

W ogólnym rozrachunku ten pocisk jest lepszy pod każdym względem w porównaniu z poprzednikami oraz swoim oryginałem (R-77). Z jednej strony jest cięższy o 15 kilogramów (przez to waży 190 kg), a z drugiej ulepszenia aerodynamiczne i napędowe zwiększyły zasięg z 80 do 110 kilometrów. Pocisk został też wydłużony z 360 do 371 cm i wyposażony zarówno w bardziej odporny na zagłuszanie system, jak i w bardziej czułą głowicę wyszukującą wrogi cel powietrzny. Rozwijana przez niego prędkość sięga 4 Mach.