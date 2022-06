Play rusza z „hurtownią” światłowodu FibreForce. Kolejny duży gracz na rynku

Play wraz z InfraVia Capital Partners zapowiada sprzedaż światłowodów w modelu hurtowym w ramach FibreForce. Co to oznacza? Teoretycznie możemy mieć sytuację, w której T-Mobile będzie sprzedawać światłowód Play.

Play i InfraVia Capital Partners podłączą do Internetu 6 mln gospodarstw domowych

Play to kolejny operator, który zdecydował się na wydzielenie hurtowej sieci światłowodowej ze swoich zasobów. Jest to możliwe dzięki niedawnemu przejęciu UPC. Dzięki temu Play, jako Grupa Play, dysponuje sporymi zasobami infrastruktury.

O co chodzi ze sprzedażą światłowodu w modelu hurtowym? Play będzie sprzedawać dostęp do infrastruktury innym operatorom. Jeśli dana firma chce mieć swój Internet w miejscu, gdzie nie ma własnej kabli, a ma je tam Play, może skorzystać z Fioletowej infrastruktury. To też szansa dla małych operatorów, których położenie własnego światłowodu może przerastać pod względem finansowym. Z usług swojej spółki będzie też korzystać Play i UPC.

Oferta Play i InfraVia Capital Partners nie jest nowością na rynku. W Polsce działa już m.in. Fiberhost (Inea), czy Światłowód Inwestycje (Orange). Operatorzy dzisiaj chętnie uruchamiają hurtowe sieci. Choć jeszcze kilka lat temu dosyć mocno bronili się przed takim rozwiązaniem. Dzisiaj jest to przede wszystkim opłacalny zabieg.

InfraVia Capital Partners kupuje udziały w FibreForce

FibreForce to spółka zależna Grupy Play. InfraVia Capital Partners kupi 50% jej udziałów za kwotę 1,775 mld zł. Do końca roku zostanie do niej przeniesiona infrastruktura UPC (w technologii HFC i FTTx), w zasięgu której jest obecnie ponad 3,7 mln gospodarstw domowych. W przyszłości FiberForce chce do tego dołożyć ponad 2 mln gospodarstw w ramach kolejnych inwestycji.

